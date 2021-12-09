Мэрия в ЯНАО подала в суд на застройщиков, сдавших дома с браком

Мэрия Муравленко подала в суд на компании подрядчиков, которые сдали бракованные дома Фото: Владимир Жабриков

Администрация города Муравленко (ЯНАО) обратилась с судебными исками к застройщикам, которые сдали новые дома с нарушениями строительных норм. Об этом URA.RU сообщили в муниципалитете.

«Действуя исключительно в интересах жителей города, мы инициировали техническое обследование жилых помещений с привлечением экспертов. На основании выводов экспертов по всем домам администрация обратилась с исками к застройщикам о безусловном устранении всех выявленных нарушений. В настоящее время иски рассматриваются в суде», — говорится в сообщении пресс-службы города.

Проверка проходила при поддержке губернатора и правительства ЯНАО. По результатам экспертной оценки дом №19 по улице Нефтяников был признан аварийным и находится в активном процессе расселения. Также в пресс-службе добавили, что были выявлены и другие проблемные здания, в которых нарушения обнаружились в период эксплуатации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко жителей аварийных домов переселили в новые семь домов, которые были построены с нарушением всех норм. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО руководители структурных подразделений города работают над решением проблемы. А также совместно с надзорным ведомством была разработана дополнительная «дорожная карта» со всеми мероприятиями.