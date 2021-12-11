11 декабря 2021
10 декабря 2021

Петербургский подрядчик оштрафован за срыв ремонта курганского ДК

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка
Компания, сорвавшая сроки ремонта Мостовского сельского ДК, заплатит 5,3 млн рублей Фото:

В Курганской области строительную организацию из Санкт-Петербурга оштрафовали на 5,3 млн рублей за нарушение сроков проведения капремонта сельского клуба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В марте 2020 года между МКУ „Мостовской сельский дом культуры“ и ООО „БИК-СТРОЙ“ заключен многомиллионный контракт на проведение капитального ремонта здания сельского дома культуры. Однако строительная организация в установленный договором срок обязательства не исполнила. Контракт был расторгнут, определен новый подрядчик», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Варгашинского района возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Суд назначил подрядчику штраф — 5,3 млн рублей. Ремонт клуба завершает другой подрядчик.

Оперативно получить комментарий руководства ООО «БИК-СТРОЙ» не удалось. На электронный адрес представительства компании в Курганской области направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что прокурор выдал начальнику управления культуры Курганской области Дарье Твердохлебовой предостережение. Поводом стала проверка расходования федеральных денег по нацпроектам, в том числе и на ремонты учреждений культуры. О проблемном подрядчике говорил также губернатор Вадим Шумков.

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В Курганской области строительную организацию из Санкт-Петербурга оштрафовали на 5,3 млн рублей за нарушение сроков проведения капремонта сельского клуба. Об этом сообщает региональная прокуратура. «В марте 2020 года между МКУ „Мостовской сельский дом культуры“ и ООО „БИК-СТРОЙ“ заключен многомиллионный контракт на проведение капитального ремонта здания сельского дома культуры. Однако строительная организация в установленный договором срок обязательства не исполнила. Контракт был расторгнут, определен новый подрядчик», — говорится в сообщении прокуратуры. Прокурор Варгашинского района возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Суд назначил подрядчику штраф — 5,3 млн рублей. Ремонт клуба завершает другой подрядчик. Оперативно получить комментарий руководства ООО «БИК-СТРОЙ» не удалось. На электронный адрес представительства компании в Курганской области направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что прокурор выдал начальнику управления культуры Курганской области Дарье Твердохлебовой предостережение. Поводом стала проверка расходования федеральных денег по нацпроектам, в том числе и на ремонты учреждений культуры. О проблемном подрядчике говорил также губернатор Вадим Шумков.
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