Петербургский подрядчик оштрафован за срыв ремонта курганского ДК

Компания, сорвавшая сроки ремонта Мостовского сельского ДК, заплатит 5,3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области строительную организацию из Санкт-Петербурга оштрафовали на 5,3 млн рублей за нарушение сроков проведения капремонта сельского клуба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В марте 2020 года между МКУ „Мостовской сельский дом культуры“ и ООО „БИК-СТРОЙ“ заключен многомиллионный контракт на проведение капитального ремонта здания сельского дома культуры. Однако строительная организация в установленный договором срок обязательства не исполнила. Контракт был расторгнут, определен новый подрядчик», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Варгашинского района возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Суд назначил подрядчику штраф — 5,3 млн рублей. Ремонт клуба завершает другой подрядчик.

Оперативно получить комментарий руководства ООО «БИК-СТРОЙ» не удалось. На электронный адрес представительства компании в Курганской области направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что прокурор выдал начальнику управления культуры Курганской области Дарье Твердохлебовой предостережение. Поводом стала проверка расходования федеральных денег по нацпроектам, в том числе и на ремонты учреждений культуры. О проблемном подрядчике говорил также губернатор Вадим Шумков.