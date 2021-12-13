Эксперты назвали самые популярные профессии тюменцев в пандемию

Чаще всего тюменские работодатели искали в 2021 году менеджеров по продажам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тройку самых востребованных профессий в Тюменской области по итогам 2021 года вошли менеджер по продажам, продавец и водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru. Также работодатели региона искали сотрудников на должности разнорабочих, сварщиков, курьеров, бухгалтеров и поваров.

«Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда Тюменской области и России по итогам 2021 года. Проанализированы уникальные вакансии, размещенные на hh.ru в течение 2021 года, и учтены синонимы в названии профессий. По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Тюменской области вошли менеджер по продажам (2,6 тыс. уникальных вакансий), продавец в магазине и водитель», — сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Там добавили, что в топ-15 самых популярных по версии hh.ru направлений деятельности среди тюменцев в 2021 году также вошли профессии разнорабочий, сварщик, курьер, бухгалтер, повар, кладовщик, менеджер по работе с клиентами, автослесарь, администратор, инженер ПТО, менеджер по персоналу и торговый представитель. Всего в регионе за неполный 2021 год на вышеуказанном сервисе тюменскими работодателями было открыто более 91 тысяч вакансий.