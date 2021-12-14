Тюменец не смог вернуть деньги за дом и землю в сгоревшем СНТ

В мае 2021 года лесной пожар уничтожил больше двух десятка домов в тюменском СНТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени купил дом и участок в СНТ «Солнышко», но спустя несколько дней имущество было уничтожено лесным пожаром. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина захотел расторгнуть сделку, но ему в этом отказали.

«13 мая 2021 года Вадим К. приобрел у Олега Т. земельный участок в СНТ „Солнышко“, за 2,5 млн рублей. Новый владелец уехал в командировку, а 17 мая произошел лесной пожар, из-за которого в СНТ сгорело 25 домов. В том числе, только что купленный земельный участок с домом, гаражом и надворными постройками», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Поняв, что лишился нового имущества, тюменец захотел расторгнуть договор: он обратился в Росреестр, и попросил приостановить процесс регистрации собственности. Однако с этим не согласился продавец. Олег Т. обратился в суд, и потребовал, чтобы сделку посчитали законной.

По итогу суд встал на сторону продавца. Теперь покупатель должен стать полноправным владельцем сгоревшего участка, на котором в негодность пришла даже земля, и не получит свои деньги обратно. Однако, согласно картотеке суда, Вадим Т. подал апелляцию, и, возможно, сможет изменить ситуацию в свою пользу.

Как ранее писало URA.RU, что в ночь с 17 на 18 мая вблизи тюменского СНТ «Солнышко» случился лесной пожар. Огонь добрался и до дач, в итоге сгорело 25 домов. Позднее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что потерявшие имущество граждане получат компенсации.