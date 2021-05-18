Губернатор Моор раскрыл сумму компенсации пострадавшим от пожаров

Во время пожара под Тюменью сгорело 25 домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Часть жителей СНТ «Солнышко» под Тюменью, чьи дома сгорели по время пожара, получат по 50 тыс. рублей за каждый квадратный метр поставленной на учет площади пострадавшего жилья. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона также раскрыл подробности других выплат.

«Помощь будет оказана нескольким категориям граждан. Первая — те, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье. Они получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе», — рассказал Моор.

Собственникам сгоревших домов, у кого они были не единственным жильем, по словам губернатора полагается разовая выплата в размере 1 млн рублей. «Если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тыс. рублей. Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тыс. рублей», — добавил глава региона.

17 мая из-за лесных и ландшафтных пожаров, которые бушуют в Тюменской области, в СНТ «Солнышко». сгорели 25 дач. Люди при пожаре не пострадали.