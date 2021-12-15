В Курганской области подрядчика оштрафовали за срыв ремонта школы

Подрядчика оштрафовали на 300 тысяч рублей за задержку ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представителя компании, которая ремонтировала Раскатихинскую СОШ в Притобольном районе, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Данная информация была размещена 16 декабря на сайте областной прокуратуры.

«Установлен факт нарушения сроков исполнения муниципального контракта строительного подряда на капитальный ремонт здания МКОУ „Раскатихинская СОШ“. <…> Юридическому лицу назначен штраф в размере 300 000 руб. Постановление суда в законную силу не вступило», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, представители подрядчика, на момент истечения срока муниципального контракта, не выполнили ремонт школы. Руководство компании обвинили в причинении существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства

Ранее компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали на 5,3 млн рублей за нарушение сроков проведения капремонта сельского клуба в Варгашинском районе. Из-за этого ремонт клуба завершает другой подрядчик.