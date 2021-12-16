Депобразования ЯНАО оставил без выплат десятки подростков

Прокуратуре пришлось вмешаться, чтобы детям выплатили зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент образования администрации Надымского района (ЯНАО) нарушил трудовое законодательство, из-за чего 34 подростка не получили вовремя заработную плату. Как сообщает ямальская прокуратура, в трудовых договорах не были указаны размер районного коэффициента и процент надбавки за работу в районе Крайнего Севера.

«Надымская городская прокуратура проверила исполнение требований законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних департаментом образования администрации Надымского района, МБУК „Надымская ЦБС“, МБУК „Надымская РКС“, МБУ „Дом молодежи“, МАУК „Досуговый Центр“, МБУК „Парк культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова“», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокуратура установила, что первая часть зарплаты подросткам выплачивалась с нарушением 15-ти дневного срока, а в трудовых договорах не были указаны размер районного коэффициента и процент надбавки за работу в районе Крайнего Севера.

Руководителям организаций и учреждений прокурор внес представления об устранении нарушений закона. Также были возбуждены 16 административных дел в отношении виновных должностных лиц за нарушение трудового законодательства. Детям начислили и выплатили компенсация за задержку зарплаты, а шесть виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре депобразования Надымского района уже задерживал зарплату 12 подростков. Чиновников, виновных в задержке, наказали в дисциплинарном порядке.