По ночам на территории храма шумят строители Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Строительство храмового комплекса в Салехарде (ЯНАО), которое продолжается с 2012 года, мешает жителям близлежащих районов спать по ночам. Об этом ямальцы сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Новый Храм по ночам не дает людям спать! Жители Салехарда из домов по Арктической 20, Губкина 2, 2а, 4 наверняка спят с закрытыми окнами, как и мы. Днем не особо слышно, а ночью после 23:00 начинается „стрельба из пушки“», — написал анонимный житель в группу «Подслушано в Салехарде». Жители добавили, что грохот слышен и на улице Губкина, 6а.

По информации салехардца, в ночное время на территорию храма грузовые машины завозят песок. «Но, видимо, ведется строгий учет песка и водители обязаны разгрузиться полностью. Иначе зачем они делают это? Водитель выходит и при поднятом кузове раскачивает крышку кузова и бьет ей по кузову стряхивая песок. Звук такой громкий и неожиданный как выстрел из пушки! И так делает каждый водитель. Часа в три ночи война с тишиной заканчивается.

Ямальцы также отметили, что проблема с шумом от стройки продолжается уже не первый год. «Жила на Губкина, 6 (в 2017-19 окна невозможно было открыть), спали в берушах практически всегда. Молились сильно, чтобы храм построили быстро. Плюнули, съехали», — добавила Нейля Вепрева.

В администрацию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что соборный комплекс в Салехарде начали строить в 2012 году, а в 2015 строительство было заморожено из-за нехватки средств. В 2016 году храм продолжили строить. Также в 2020 году в храме произошел пожар.