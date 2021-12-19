В тюменских магазинах пиротехники пройдут массовые проверки

Сотрудники МЧС будут искать контрафакт в тюменских магазинах пиротехники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени за неделю до Нового года пройдут массовые проверки магазинов пиротехники. Об этом URA.RU сообщают собственные источники. Рейды пройдут, в частности, для выявления контрафактной продукции.

«Сотрудники МЧС проведут плановые и внеплановые проверки торговых точек, продающих пиротехнику. Во время праздников, как правило, нередки случаи, когда люди получают травмы во время использования некачественных, контрафактных фейерверков. Как раз такую продукцию сотрудники МЧС и будут выявлять», — сообщил источник URA.RU.

Другой собеседник агентства уточнил, что массовые проверки магазинов пиротехники начнутся 24 декабря. «Проверки в постоянном режиме будут проходить с 24 декабря до 10—15 января. То есть в тот период, когда пиротехника актуальна для использования во время новогодних праздников. У сотрудников МЧС есть список, в котором указаны торговые точки, подлежащие проверке. Владельцев магазинов о проверках предупреждать не будут», — сообщил собеседник агентства.

В региональное управление МЧС направлен запрос. Ответ на него ожидается.