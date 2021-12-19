19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В тюменских магазинах пиротехники пройдут массовые проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка пиротехники на рынке. Курган, продажа фейерверков, пиротехника
Сотрудники МЧС будут искать контрафакт в тюменских магазинах пиротехники Фото:

В Тюмени за неделю до Нового года пройдут массовые проверки магазинов пиротехники. Об этом URA.RU сообщают собственные источники. Рейды пройдут, в частности, для выявления контрафактной продукции.

«Сотрудники МЧС проведут плановые и внеплановые проверки торговых точек, продающих пиротехнику. Во время праздников, как правило, нередки случаи, когда люди получают травмы во время использования некачественных, контрафактных фейерверков. Как раз такую продукцию сотрудники МЧС и будут выявлять», — сообщил источник URA.RU.

Другой собеседник агентства уточнил, что массовые проверки магазинов пиротехники начнутся 24 декабря. «Проверки в постоянном режиме будут проходить с 24 декабря до 10—15 января. То есть в тот период, когда пиротехника актуальна для использования во время новогодних праздников. У сотрудников МЧС есть список, в котором указаны торговые точки, подлежащие проверке. Владельцев магазинов о проверках предупреждать не будут», — сообщил собеседник агентства.

В региональное управление МЧС направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени за неделю до Нового года пройдут массовые проверки магазинов пиротехники. Об этом URA.RU сообщают собственные источники. Рейды пройдут, в частности, для выявления контрафактной продукции. «Сотрудники МЧС проведут плановые и внеплановые проверки торговых точек, продающих пиротехнику. Во время праздников, как правило, нередки случаи, когда люди получают травмы во время использования некачественных, контрафактных фейерверков. Как раз такую продукцию сотрудники МЧС и будут выявлять», — сообщил источник URA.RU. Другой собеседник агентства уточнил, что массовые проверки магазинов пиротехники начнутся 24 декабря. «Проверки в постоянном режиме будут проходить с 24 декабря до 10—15 января. То есть в тот период, когда пиротехника актуальна для использования во время новогодних праздников. У сотрудников МЧС есть список, в котором указаны торговые точки, подлежащие проверке. Владельцев магазинов о проверках предупреждать не будут», — сообщил собеседник агентства. В региональное управление МЧС направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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