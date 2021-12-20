В ЯНАО из-за морозов закрыли зимники

Движение на участках Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги приостановлено в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщается на интерактивной карте зимних дорог ЯНАО.
«Закрыто движение для всех видов транспортных средств. Сроки открытия зимников являются прогнозными и могут измениться в зависимости от погодных условий», — говорится на сайте.
Дорога Самбург — Заполярное НГКМ открыта с ограничениями — для автомобилей массой до 30 тонн, двигающихся в колонне не менее двух транспортов. Допустимая скорость движения составляет 50 километров в час.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начались сильные морозы. Из-за этого у школьников отменяются занятия, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
Движение на участках Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги приостановлено в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщается на интерактивной карте зимних дорог ЯНАО. «Закрыто движение для всех видов транспортных средств. Сроки открытия зимников являются прогнозными и могут измениться в зависимости от погодных условий», — говорится на сайте. Дорога Самбург — Заполярное НГКМ открыта с ограничениями — для автомобилей массой до 30 тонн, двигающихся в колонне не менее двух транспортов. Допустимая скорость движения составляет 50 километров в час. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начались сильные морозы. Из-за этого у школьников отменяются занятия, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.