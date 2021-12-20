20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В ЯНАО из-за морозов закрыли зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
На Ямале установилась низкая температура, из-за чего закрыли зимники Фото:

Движение на участках Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги приостановлено в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщается на интерактивной карте зимних дорог ЯНАО.

«Закрыто движение для всех видов транспортных средств. Сроки открытия зимников являются прогнозными и могут измениться в зависимости от погодных условий», — говорится на сайте.

Дорога Самбург — Заполярное НГКМ открыта с ограничениями — для автомобилей массой до 30 тонн, двигающихся в колонне не менее двух транспортов. Допустимая скорость движения составляет 50 километров в час.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начались сильные морозы. Из-за этого у школьников отменяются занятия, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

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Движение на участках Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги приостановлено в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщается на интерактивной карте зимних дорог ЯНАО. «Закрыто движение для всех видов транспортных средств. Сроки открытия зимников являются прогнозными и могут измениться в зависимости от погодных условий», — говорится на сайте. Дорога Самбург — Заполярное НГКМ открыта с ограничениями — для автомобилей массой до 30 тонн, двигающихся в колонне не менее двух транспортов. Допустимая скорость движения составляет 50 километров в час. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начались сильные морозы. Из-за этого у школьников отменяются занятия, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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