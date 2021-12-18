В ЯНАО начались сильные морозы

Школьники остаются на актировках, а аварийные коммунальные бригады перешли на дежурство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО из-за сильных морозов школьники остались дома, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Об этом представители администраций муниципалитетов округа сообщают в соцсетях.

«Вниманию родителей городского округа Лабытнанги! Неблагоприятные погодные условия для обучающихся 1-9 классов первой смены», — информирует управление образования Лабытнанги в своей группе в «ВКонтакте». Также занятия для учеников данных классов отменены в школах Салехарда. В Ноябрьске учащиеся первых — седьмых классов сегодня тоже остались дома.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил, что коммунальные службы города начали усиленную работу в связи с морозами. «Стоит крепкий мороз. Все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Дежурят аварийные бригады», — цитирует слова главы пресс-служба мэрии в официальной группе «ВКонтакте».

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем температура в регионе достигнет -34 градуса. Местами она понизится до -41, а ночью до -47 градусов. Осадки не ожидаются, но в отдельных районах возможна изморозь и морозный туман.

Во вторник столбики термометров местами опустятся до -33 градусов. Ожидается небольшой снег и северо-восточный ветер порывами до 12 метров в секунду. В среду в отдельных районах значительно потеплеет до -7 градусов. При этом, ожидается метель и ветер порывами до 17 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории России в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. В Северо-Западном федеральном округе температура будет ниже нормы на 10 градусов.