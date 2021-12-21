Коттедж за 43 миллиона рублей выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. На данный момент — это самый дорогой дом, продающийся на Ямале через сервис «Авито».
«Расположен на берегу реки Обь — вид на реку. Эксклюзивный дом — второго такого в с. Мужи нет и не будет. Стоимость не конечная», — говорится в описании к объявлению. Коттедж находится на улице Советская, 28.
Двухэтажный дом, построенный из пеноблоков, находится на участке в 20 соток. Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на продажу выставляли самый дорогой в ЯНАО дом. Деревянный коттедж, расположенный на участке в две тысячи квадратных метров, продавался за 48 миллионов рублей.
Коттедж за 43 миллиона рублей выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. На данный момент — это самый дорогой дом, продающийся на Ямале через сервис «Авито». «Расположен на берегу реки Обь — вид на реку. Эксклюзивный дом — второго такого в с. Мужи нет и не будет. Стоимость не конечная», — говорится в описании к объявлению. Коттедж находится на улице Советская, 28. Двухэтажный дом, построенный из пеноблоков, находится на участке в 20 соток. Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на продажу выставляли самый дорогой в ЯНАО дом. Деревянный коттедж, расположенный на участке в две тысячи квадратных метров, продавался за 48 миллионов рублей.