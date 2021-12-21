21 декабря 2021
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17 декабря 2021

В селе ЯНАО продают самый дорогой коттедж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Стоимость коттеджа составляет 43 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

Коттедж за 43 миллиона рублей выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. На данный момент — это самый дорогой дом, продающийся на Ямале через сервис «Авито».

«Расположен на берегу реки Обь — вид на реку. Эксклюзивный дом — второго такого в с. Мужи нет и не будет. Стоимость не конечная», — говорится в описании к объявлению. Коттедж находится на улице Советская, 28.

Двухэтажный дом, построенный из пеноблоков, находится на участке в 20 соток. Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на продажу выставляли самый дорогой в ЯНАО дом. Деревянный коттедж, расположенный на участке в две тысячи квадратных метров, продавался за 48 миллионов рублей.

Коттедж в селе Мужи
Дом продается за 43 миллиона рублей

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Коттедж за 43 миллиона рублей выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. На данный момент — это самый дорогой дом, продающийся на Ямале через сервис «Авито». «Расположен на берегу реки Обь — вид на реку. Эксклюзивный дом — второго такого в с. Мужи нет и не будет. Стоимость не конечная», — говорится в описании к объявлению. Коттедж находится на улице Советская, 28. Двухэтажный дом, построенный из пеноблоков, находится на участке в 20 соток. Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на продажу выставляли самый дорогой в ЯНАО дом. Деревянный коттедж, расположенный на участке в две тысячи квадратных метров, продавался за 48 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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