Стоимость коттеджа составляет 43 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коттедж за 43 миллиона рублей выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. На данный момент — это самый дорогой дом, продающийся на Ямале через сервис «Авито».

«Расположен на берегу реки Обь — вид на реку. Эксклюзивный дом — второго такого в с. Мужи нет и не будет. Стоимость не конечная», — говорится в описании к объявлению. Коттедж находится на улице Советская, 28.

Двухэтажный дом, построенный из пеноблоков, находится на участке в 20 соток. Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на продажу выставляли самый дорогой в ЯНАО дом. Деревянный коттедж, расположенный на участке в две тысячи квадратных метров, продавался за 48 миллионов рублей.

Коттедж в селе Мужи Сайт Авито

Дом продается за 43 миллиона рублей Сайт Авито