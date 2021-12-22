22 декабря 2021
21 декабря 2021

В Тюменскую область придет похолодание после сильных снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная оппозиционная акция. Тюмень, очки, человек в маске, люди в масках, митинг, несанкционированная акция, мороз, холод, очки hugo boss, несанкционированный митинг
Местами в регионе похолодает до -18 градусов Фото:

В Тюменской области 23 декабря резко похолодает — до -13, местами — до -18 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Накануне в регионе температура воздуха составляла до -5 градусов.

«23 декабря в Тюменской области — облачно с прояснениями, ночью осадки (снег, мокрый снег), в северных районах местами сильный снег, в отдельных районах гололедные явления, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, метель. Резкое понижение температуры до минус 8—минус 13 градусов, местами до минус 18 градусов. Днем местами небольшой снег, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 8—13 градусов ниже нуля», — рассказали в ведомстве.

В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области 23 декабря резко похолодает — до -13, местами — до -18 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Накануне в регионе температура воздуха составляла до -5 градусов. «23 декабря в Тюменской области — облачно с прояснениями, ночью осадки (снег, мокрый снег), в северных районах местами сильный снег, в отдельных районах гололедные явления, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, метель. Резкое понижение температуры до минус 8—минус 13 градусов, местами до минус 18 градусов. Днем местами небольшой снег, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 8—13 градусов ниже нуля», — рассказали в ведомстве. В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...