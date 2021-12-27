27 декабря 2021
26 декабря 2021
24 декабря 2021

В ЯНАО из-за погоды раньше времени открыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В Шурышкарском районе открылось два зимника по двум направлениям Фото:

Власти Шурышкарского района ЯНАО открыли зимнюю дорогу раньше, чем планировали. Жителям разрешено движение по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Об этом URA.RU сообщали в районной администрации.

«Открывается движение для всех видов транспортных средств массой до 15 тонн по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Дорога открылась раньше, чем планировалось благодаря хорошим погодным условиям», — рассказали URA.RU в администрации Шурышкарского района.

Помимо своей проверки дорогу проведет специальная комиссия. Будет оцениваться участок зимника до села Питляр.

Ранее URA.RU сообщало, что было приостановлено движение по зимним автодорогам Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной закрытие зимника стала низкая температура воздуха.

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Власти Шурышкарского района ЯНАО открыли зимнюю дорогу раньше, чем планировали. Жителям разрешено движение по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Об этом URA.RU сообщали в районной администрации. «Открывается движение для всех видов транспортных средств массой до 15 тонн по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Дорога открылась раньше, чем планировалось благодаря хорошим погодным условиям», — рассказали URA.RU в администрации Шурышкарского района. Помимо своей проверки дорогу проведет специальная комиссия. Будет оцениваться участок зимника до села Питляр. Ранее URA.RU сообщало, что было приостановлено движение по зимним автодорогам Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной закрытие зимника стала низкая температура воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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