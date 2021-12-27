В ЯНАО из-за погоды раньше времени открыли зимник

В Шурышкарском районе открылось два зимника по двум направлениям Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Шурышкарского района ЯНАО открыли зимнюю дорогу раньше, чем планировали. Жителям разрешено движение по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Об этом URA.RU сообщали в районной администрации.

«Открывается движение для всех видов транспортных средств массой до 15 тонн по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Дорога открылась раньше, чем планировалось благодаря хорошим погодным условиям», — рассказали URA.RU в администрации Шурышкарского района.

Помимо своей проверки дорогу проведет специальная комиссия. Будет оцениваться участок зимника до села Питляр.

Ранее URA.RU сообщало, что было приостановлено движение по зимним автодорогам Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной закрытие зимника стала низкая температура воздуха.

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