В ЯНАО из-за погоды раньше времени открыли зимник

Власти Шурышкарского района ЯНАО открыли зимнюю дорогу раньше, чем планировали. Жителям разрешено движение по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Об этом URA.RU сообщали в районной администрации.
«Открывается движение для всех видов транспортных средств массой до 15 тонн по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Дорога открылась раньше, чем планировалось благодаря хорошим погодным условиям», — рассказали URA.RU в администрации Шурышкарского района.
Помимо своей проверки дорогу проведет специальная комиссия. Будет оцениваться участок зимника до села Питляр.
Власти Шурышкарского района ЯНАО открыли зимнюю дорогу раньше, чем планировали. Жителям разрешено движение по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Об этом URA.RU сообщали в районной администрации. «Открывается движение для всех видов транспортных средств массой до 15 тонн по двум направлениям Черный Мыс — Овгорт и Азовы — Горки — Лопхари. Дорога открылась раньше, чем планировалось благодаря хорошим погодным условиям», — рассказали URA.RU в администрации Шурышкарского района. Помимо своей проверки дорогу проведет специальная комиссия. Будет оцениваться участок зимника до села Питляр. Ранее URA.RU сообщало, что было приостановлено движение по зимним автодорогам Коротчаево — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной закрытие зимника стала низкая температура воздуха.