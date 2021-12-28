Житель ЯНАО спасал людей в аварии и получил штраф

Авария с участием трех автомобилей произошла в Салехарде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Салехарда, попавший в ДТП, начал оказывать помощь участникам происшествия из других машин и вызывать необходимые службы, забыв выставить аварийный знак. За это он получил штраф. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Столкнулись три машины на трассе. Мужчин не выставил аварийный знак из-за того, что оказывал помощь виновнику ДТП, который потерял сознание. После он направился проверить, как чувствует себе второй участник аварии, и начал вызывать необходимые службы. Но штраф он все равно получил», — рассказывает собеседник.

Отмечается, что у второго участника ДТП серьезно пострадала жена, которой в итоге потребовалась помощь врачей. Их вызовом и занялся водитель, оказывающий помощь остальным. Все трое получили штраф.

«По закону все участник аварии, конечно, должны выставлять знаки, но, согласно кодексу об административных правонарушениях — статья 4.2, административная ответственность могла быть смягчена. Но начальник Госавтоинспекции по городу Салехарду не стал принимать это во внимание», — рассказывает инсайдер.

Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

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