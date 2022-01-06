В РФ задержали участников пикетов в поддержку Казахстана

07 января 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Задержано минимум 14 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В России были задержаны по меньшей мере 14 человек, выступающих в поддержку протестных движений в Казахстане. Люди вышли на одиночные пикеты в Москве и Екатеринбурге. «По итогам сегодняшнего дня в Москве и Екатеринбурге задержали минимум 14 человек, вышедших на одиночные пикеты на тему протестов в Казахстане», — сообщают «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) с воем telegram-канале. Отмечается, что в Москве на троих человек были составлены протоколы по арестной статье, задержанных оставили в отделении на ночь до суда. Других людей, выступающих в поддержку Казахстана, обвинили в участии в несогласованной акции и нарушении режима повышенной готовности. «Мир хижинам, война дворцам», «Рабочие России и Казахстана вместе», «Права не дают, права берут», «Движению рабочих Казахстана — быть», — гласили плакаты пикетчиков. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России были задержаны по меньшей мере 14 человек, выступающих в поддержку протестных движений в Казахстане. Люди вышли на одиночные пикеты в Москве и Екатеринбурге. «По итогам сегодняшнего дня в Москве и Екатеринбурге задержали минимум 14 человек, вышедших на одиночные пикеты на тему протестов в Казахстане», — сообщают «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) с воем telegram-канале. Отмечается, что в Москве на троих человек были составлены протоколы по арестной статье, задержанных оставили в отделении на ночь до суда. Других людей, выступающих в поддержку Казахстана, обвинили в участии в несогласованной акции и нарушении режима повышенной готовности. «Мир хижинам, война дворцам», «Рабочие России и Казахстана вместе», «Права не дают, права берут», «Движению рабочих Казахстана — быть», — гласили плакаты пикетчиков. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.