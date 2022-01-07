Жителям Алматы грозит голод

07 января 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Алматы назревает критическая ситуация с продуктами — из-за протестов почти по всему городу не работают продовольственные магазины. Об этом сообщают корреспонденты СМИ, находящиеся на месте событий. Магазины работают на окраинах Алматы, но расплатиться в них можно только наличными. «Магазины почти во всей Алматы не работают, в городе назревает критическая ситуация с продуктами. На окраинах города магазины ненадолго открываются, но заплатить можно только наличными: терминалы оплаты не работают. Люди жалуются на нехватку продуктов», — передает корреспондент ТАСС. Снять наличные деньги со счетов жители Алматы не могут — многие банкоматы разграблены или сломаны. К тем, что уцелели, стоят огромные очереди. Ранее проблемы с получением наличных денег наблюдались в Нур-Султане. Многие банкоматы не работали из-за проблемы с Wi-Fi — оператор «Казахтелеком» отключил интернет в нескольких районах республики. В банкоматах Национального банка можно было снять только до 10 000 тенге. Также в Алматы возникли проблемы с топливом для автомобилей — автозаправочные станции прекратили работу. Единственная открытая заправка находится за городом, но к ней стоит очередь из десятков машин. Люди не могут вызвать такси из отелей — таксопарки остановили работу из-за нехватки топлива. Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. Сразу после погромов и захватов в Алматы президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел на территории страны чрезвычайное положение. Вечером 6 января силовикам удалось освободить от захватчиков центр Алматы: бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Тогда же в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности прибыли первые подразделения российских миротворцев. Токаев обратился за помощью к ОДКБ, чтобы преодолеть «террористическую угрозу». О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.