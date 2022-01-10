Полковник спецслужб Казахстана найден мертвым в Нур-Султане

Труп полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе дома по месту жительства 10 января в городе Нур-Султан (Казахстан). Проводится досудебное расследование. Об этом сообщает КНБ Казахстана на своем официальном сайте.
«10 января 2022 года в г. Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Проводится досудебное расследование» — говорится на сайте.
Ранее был найден мертвым генерал-майор, главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейманов, которому грозил трибунал. Причиной возбуждения уголовного дела стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих.
Труп полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе дома по месту жительства 10 января в городе Нур-Султан (Казахстан). Проводится досудебное расследование. Об этом сообщает КНБ Казахстана на своем официальном сайте. «10 января 2022 года в г. Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Проводится досудебное расследование» — говорится на сайте. Ранее был найден мертвым генерал-майор, главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейманов, которому грозил трибунал. Причиной возбуждения уголовного дела стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих.