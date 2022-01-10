Полковник спецслужб Казахстана найден мертвым в Нур-Султане

Полковник комитета нацбезопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Труп полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе дома по месту жительства 10 января в городе Нур-Султан (Казахстан). Проводится досудебное расследование. Об этом сообщает КНБ Казахстана на своем официальном сайте.

«10 января 2022 года в г. Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Проводится досудебное расследование» — говорится на сайте.

Ранее был найден мертвым генерал-майор, главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейманов, которому грозил трибунал. Причиной возбуждения уголовного дела стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих.