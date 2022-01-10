СМИ: в Казахстане из-за угрозы суда покончил с собой генерал

После беспорядков в отношении генерала Жаната Сулейменова было возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстане найден мертвым генерал-майор, главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейманов, которому грозил трибунал. Об этом журналисты узнали с места событий. По данным СМИ, он совершил суицид.

«Начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. После беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал» — сообщает в своем telegram-канале Orda.kz.

Причиной угрозы трибунала стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих. Также было сожжено здание департамента полиции.

Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. В результате массовых беспорядков были убиты 18 силовиков, передает RT. После того, как комендатура города Алма-Аты нашла обезглавленное тело силовика, местные СМИ сказали, что так действуют террористические банды. Россия и другие страны-участницы ОДКБ направили в страну войска для защиты государственных объектов.

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