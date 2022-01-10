СМИ: в Казахстане из-за угрозы суда покончил с собой генерал

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, пожарище, погром, флаг казахстана, казахстан, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алма-аты, герб казахстан, алмаата, алмата
После беспорядков в отношении генерала Жаната Сулейменова было возбуждено уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане найден мертвым генерал-майор, главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейманов, которому грозил трибунал. Об этом журналисты узнали с места событий. По данным СМИ, он совершил суицид.

«Начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. После беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал» — сообщает в своем telegram-канале Orda.kz.

Причиной угрозы трибунала стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих. Также было сожжено здание департамента полиции.

Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. В результате массовых беспорядков были убиты 18 силовиков, передает RT. После того, как комендатура города Алма-Аты нашла обезглавленное тело силовика, местные СМИ сказали, что так действуют террористические банды. Россия и другие страны-участницы ОДКБ направили в страну войска для защиты государственных объектов.

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В Казахстане найден мертвым генерал-майор, главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейманов, которому грозил трибунал. Об этом журналисты узнали с места событий. По данным СМИ, он совершил суицид. «Начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. После беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал» — сообщает в своем telegram-канале Orda.kz. Причиной угрозы трибунала стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих. Также было сожжено здание департамента полиции. Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. В результате массовых беспорядков были убиты 18 силовиков, передает RT. После того, как комендатура города Алма-Аты нашла обезглавленное тело силовика, местные СМИ сказали, что так действуют террористические банды. Россия и другие страны-участницы ОДКБ направили в страну войска для защиты государственных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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