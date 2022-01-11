Назначение зама Куйвашева вошло в топ-10 главных событий России

Олег Чемезов стал новым свердловским вице-губернатором 27 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначение свердловского вице-губернатора по политике Олега Чемезова вошло в топ-10 важнейших событий декабря в регионах России. Соответствующий рейтинг составил фонд «Петербургская политика». Его президент Михаил Виноградов объяснил URA.RU, что тема значима в связи с предстоящими в области губернаторскими выборами.

«Назначение Чемезова выглядит не столь очевидным топовым событием, как по другим [федеральным] округам — тем более что назначение его исполняющим обязанности было раньше. Мы выделили его, в том числе, вследствие интереса к выборам 2022 года в Свердловской области. Этот кадровый шаг выглядит как свидетельство того, что выборами будет заниматься Чемезов в случае, если будет выдвинута кандидатура [действующего губернатора Евгения] Куйвашева», — пояснил агентству Михаил Виноградов.

Эксперты фонда поставили новость о назначении Чемезова на девятое место из 30. По важности это событие поставлено выше, чем арест владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, пожар на военном корабле в Петербурге, арест ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и стрельба в московском МФЦ. Главными же событиями в декабре фонд признал подписание президентом Владимиром Путиным закона об организации публичной власти и отсрочка рассмотрения Госдумой законопроекта о QR-кодах на транспорте.

Бывший депутат тюменской облдумы Олег Чемезов пришел в свердловское правительство весной 2019-го на пост замгубернатора. В этой должности он отвечал за минэкономики, минфин, департаменты госзакупок, труда и занятости, а также информатизацию. В начале октября 2021 года Куйвашев назначил Чемезова и. о. вице-губернатора по политике, а в конце декабря — после длительного согласования — его утвердили в должности. Считается, что именно Чемезов будет администратором грядущей губернаторской кампании.

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