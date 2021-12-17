На месте работают 89 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» загорелся строящийся военный корабль — корвет «Проворный». Пострадали трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе Городской станции скорой помощи медицинской помощи города.

«В результате пожара на заводе „Северная верфь“ пострадавших трое. Тяжелых нет, один в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном», — передает РБК.

По данным издания 78.ru, на месте работают 22 единицы техники и 89 сотрудников МЧС. Площадь пожара составляет более 800 квадратных метров, ранг пожара повышен до №4. Отмечается, что есть угроза взрыва, так как внутри находится большое количество газовых баллонов. Как сообщает «Фонтанка», пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при выполнении работ. По предварительной информации, загорелась ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция.

«Проворный» — это корвет с управляемым ракетным вооружением Военно-Морского Флота РФ. Является вторым в серии корветов проекта. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором.