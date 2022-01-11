11 января 2022
10 января 2022

В Тюмени будут судить преподавателя-педофила. «Просил девочек снять одежду»

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчине грозит до 20 лет колонии Фото:

В Тюмени будут судить бывшего руководителя детского кружка, который обвиняется в том, что домогался до детей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 37-летнего мужчину уличили в 11 преступных эпизодах.

«По данным следствия, в разное время преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду», — рассказали в ведомстве. Тревогу подняла одна из мам, после чего мужчину задержали.

В суде добавили, что мужчина отправлен в СИЗО до 27 июня. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Экс-руководителю детского кружка грозит до 20 лет колонии.

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В Тюмени будут судить бывшего руководителя детского кружка, который обвиняется в том, что домогался до детей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 37-летнего мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. «По данным следствия, в разное время преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду», — рассказали в ведомстве. Тревогу подняла одна из мам, после чего мужчину задержали. В суде добавили, что мужчина отправлен в СИЗО до 27 июня. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Экс-руководителю детского кружка грозит до 20 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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