В Тюмени будут судить преподавателя-педофила. «Просил девочек снять одежду»

12 января 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 20 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени будут судить бывшего руководителя детского кружка, который обвиняется в том, что домогался до детей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 37-летнего мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. «По данным следствия, в разное время преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду», — рассказали в ведомстве. Тревогу подняла одна из мам, после чего мужчину задержали. В суде добавили, что мужчина отправлен в СИЗО до 27 июня. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Экс-руководителю детского кружка грозит до 20 лет колонии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени будут судить бывшего руководителя детского кружка, который обвиняется в том, что домогался до детей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 37-летнего мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. «По данным следствия, в разное время преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду», — рассказали в ведомстве. Тревогу подняла одна из мам, после чего мужчину задержали. В суде добавили, что мужчина отправлен в СИЗО до 27 июня. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Экс-руководителю детского кружка грозит до 20 лет колонии.