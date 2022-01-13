Закон рассмотрят на внеочередном заседании Тюменской облдумы 17 января Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская оппозиция разошлась в оценках федерального закона о местном самоуправлении, который облдума рассмотрит на внеочередном заседании 17 января. Об этом в разговорах с URA.RU заявили представители парламентских партий. Законопроект, в частности, расширяет полномочия губернаторов в вопросах отставки мэров и роспуска городских дум.

Глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин не исключил, что тюменские эсеры поддержат закон, но учетом его доработки. «Закон направлен на фактическое лишение всякой самостоятельности местного самоуправления. Не только усиливается ответственность муниципальных служащих, и глав муниципальных образований перед высшим должностным лицом субъекта, но их можно увольнять по любому поводу практически. Думаю, это излишние нормы», — отметил депутат необходимость правок.

Более радикально высказался член фракции КПРФ в облдум Олег Гальченко. «Закон практически запрещает встречи с избирателями, которые будут регулироваться законом о митингах. То есть, теперь депутату нужно будет получать разрешение на встречу в местной администрации. Фракция еще изучает документ, но лично я не могу голосовать за закон в таком виде», — заявил народный избранник.

В региональном отделении ЛДПР URA.RU ответили, что фракция еще работает на позицией по законопроекту. Получить оперативный комментарий в реготделении «Единой России» не удалось — ответ на вопрос агентства ожидается.

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собираются отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении.

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