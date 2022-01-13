Депутаты «матрешки» экстренно обсудят закон об отставке мэров

13 января 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Закон о самоуправлении обсудят на внеочередном заседании Тюменской облдумы 18 января Фото: Марина Шарапова © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы (представляют юг региона, ХМАО и ЯНАО) экстренно соберутся на внеочередное заседание 18 января, чтобы составить отзыв на ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили несколько парламентариев. Законопроект предполагает расширение полномочий губернаторов в части увольнения мэров городов и роспуска городских дум. «18 января состоится внеочередное заседание областной думы по вопросу „Об отзыве на проект федерального закона N 40361-8 ‚Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти‘, — рассказал агентству один из депутатов. По его словам, парламентариев уведомили только сегодня, поэтому многие будут участвовать в заседании по ВКС, поскольку находятся в отпуске. Документ предполагает, что губернатор региона может отправить в отставку мэров городов или распустить городские думы. «Представительный орган муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта РФ», — говорится в ст. 21 законопроекта. Основанием для отставки может быть, в частности, «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». В ст. 17 документа говорится: «Высшее должностное лицо субъекта РФ вносит в законодательный орган субъекта РФ проект закона о роспуске представительного органа муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего факт принятия представительным органом муниципального образования нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации». «Таким образом губернатор может уволить даже избранного народом мэра из-за утраты доверия. Или распустить городскую думу, которая приняла заведомо противоречащий Конституции закон. Пока никто не знает как голосовать, ни ЕР, ни оппозиция», — отметил в разговоре с URA.RU другой депутат облдумы, попросивший не называть его имени. В региональном парламенте агентству подтвердили, что внеочередное заседание состоится. Но точную дату пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что Югорские власти готовы в 2022 году провести внеплановые отставки мэров, чья работа будет вызывать вопросы, хотя официально следующий цикл смены глав муниципалитетов в ХМАО запланирован лишь на 2023 год. Но внутриполитический блок окружного правительства готов провести кадровые рокировки заблаговременно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Тюменской областной думы (представляют юг региона, ХМАО и ЯНАО) экстренно соберутся на внеочередное заседание 18 января, чтобы составить отзыв на ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили несколько парламентариев. Законопроект предполагает расширение полномочий губернаторов в части увольнения мэров городов и роспуска городских дум. «18 января состоится внеочередное заседание областной думы по вопросу „Об отзыве на проект федерального закона N 40361-8 ‚Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти‘, — рассказал агентству один из депутатов. По его словам, парламентариев уведомили только сегодня, поэтому многие будут участвовать в заседании по ВКС, поскольку находятся в отпуске. Документ предполагает, что губернатор региона может отправить в отставку мэров городов или распустить городские думы. «Представительный орган муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта РФ», — говорится в ст. 21 законопроекта. Основанием для отставки может быть, в частности, «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». В ст. 17 документа говорится: «Высшее должностное лицо субъекта РФ вносит в законодательный орган субъекта РФ проект закона о роспуске представительного органа муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего факт принятия представительным органом муниципального образования нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации». «Таким образом губернатор может уволить даже избранного народом мэра из-за утраты доверия. Или распустить городскую думу, которая приняла заведомо противоречащий Конституции закон. Пока никто не знает как голосовать, ни ЕР, ни оппозиция», — отметил в разговоре с URA.RU другой депутат облдумы, попросивший не называть его имени. В региональном парламенте агентству подтвердили, что внеочередное заседание состоится. Но точную дату пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что Югорские власти готовы в 2022 году провести внеплановые отставки мэров, чья работа будет вызывать вопросы, хотя официально следующий цикл смены глав муниципалитетов в ХМАО запланирован лишь на 2023 год. Но внутриполитический блок окружного правительства готов провести кадровые рокировки заблаговременно.