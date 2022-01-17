17 января 2022

В Кургане продают квартиру с этажом для гостей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, новостройка, строительная площадка, ипотека, жилье, улица климова, новые квартиры
Стоимость квартиру оценивают в 15 млн рублей Фото:

В Кургане продают двухуровневую квартиру, первый этаж которой предназначен для приема гостей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Первый этаж предназначен для приема гостей, с зоной отдыха, кухня. <…> Второй этаж служит личной зоной», — указано в объявлении.

Хозяин оценивает стоимость четырехкомнатной квартиры площадью 276 квадратных метров в 15 млн рублей. Он также готов обменять квартиру на недвижимость в других городах или на спецтехнику.

Ранее в Кургане за 16 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру в недостроенном доме. На тот момент, ее цена была самой дорогой среди курганских квартир.

Площадь квартиры составляет 276 квадратных метров
Фото:

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В Кургане продают двухуровневую квартиру, первый этаж которой предназначен для приема гостей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Первый этаж предназначен для приема гостей, с зоной отдыха, кухня. <…> Второй этаж служит личной зоной», — указано в объявлении. Хозяин оценивает стоимость четырехкомнатной квартиры площадью 276 квадратных метров в 15 млн рублей. Он также готов обменять квартиру на недвижимость в других городах или на спецтехнику. Ранее в Кургане за 16 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру в недостроенном доме. На тот момент, ее цена была самой дорогой среди курганских квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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