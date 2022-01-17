Стоимость квартиру оценивают в 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продают двухуровневую квартиру, первый этаж которой предназначен для приема гостей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Первый этаж предназначен для приема гостей, с зоной отдыха, кухня. <…> Второй этаж служит личной зоной», — указано в объявлении.

Хозяин оценивает стоимость четырехкомнатной квартиры площадью 276 квадратных метров в 15 млн рублей. Он также готов обменять квартиру на недвижимость в других городах или на спецтехнику.

Ранее в Кургане за 16 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру в недостроенном доме. На тот момент, ее цена была самой дорогой среди курганских квартир.

Площадь квартиры составляет 276 квадратных метров Фото: сайт «Авито»