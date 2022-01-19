Фотография с крещенских купаний в Тюмени была опубликована в паблике «ЧС Тюмень» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время Крещения жительница Тюмени сделала фотографию, на которой вместо лица девушки, находившейся в купели, высветилось изображение пожилого мужчины. Об этом она рассказала в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи отметили, что из-за дефекта фотографии человек, находящийся в кадре, стал внешне напоминать Григория Распутина и Иосифа Сталина.

«Сегодня купались детки мои в купели! Я делала фото для личного архива! И когда пришла домой, стала смотреть фото, была в ужасе! Перед дочерью была в купели девушка лет 25-30. Красивое русское лицо. Но на фото я увидела совсем другое. Не знаю, мистика ли это или так совпал кадр, но лицо явно не женщины. И мысли разные в голове взыграли. Немного жутковато», — отметила жительница Тюмени в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. Одни посчитали, что из-за дефекта фотоснимка человек, находящийся в кадре, стал похож на Распутина и Сталина. Другие обвинили автора фотографии в том, что снимок является подделкой. «Сталин же», — отметила Марина Ермолаева. «Больше на Распутина похож», — посчитал Артем Ольховский. «Кто-то научился пользоваться „Фотошопом“?», — поинтересовался Вячеслав Одинцов.

Тюменский фотограф Денис Моргунов считает, что фотография была отредактирована с помощью специальных программ. «Я склоняюсь к тому, что снимок был обработан в фоторедакторе. Причем, весьма грубо. Об этом говорит множество факторов», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Тюменцы считают, что из-за дефекта фотографии человек, изображенный на снимке, стал походить на Григория Распутина Татьяна Маслова

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