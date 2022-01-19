19 января 2022
18 января 2022

В ЯНАО экс-главе департамента нашли место в скандальном фонде

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по бюджету, Заксобрание ЯНАО, теряев юрий
Юрий Теряев перешел работать в ФЖС Фото:

Бывший начальник департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев занял должность заместителя директора регионального Фонда жилищного строительства Георгия Тычинского. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Юрий Теряев занял должность замдиректора Фонда жилищного строительства в Салехарде», — сообщили агентству в пресс-службе правительства Ямала. К обязанностям в ФЖС Теряев официально приступил 18 января.

Юрий Теряев возглавлял департамент строительства с 2008 года, пока глава Ямала Дмитрий Артюхов не назначил на его место своего заместителя Александра Подорогу. Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческое предприятие «Фонд жилищного строительства ЯНАО» прославилось в нескольких скандалах, самым крупным из которых был связан с экс-руководителем фонда Виктором Калашниковым. Он украл из бюджета 60 миллионов рублей.

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Бывший начальник департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев занял должность заместителя директора регионального Фонда жилищного строительства Георгия Тычинского. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Юрий Теряев занял должность замдиректора Фонда жилищного строительства в Салехарде», — сообщили агентству в пресс-службе правительства Ямала. К обязанностям в ФЖС Теряев официально приступил 18 января. Юрий Теряев возглавлял департамент строительства с 2008 года, пока глава Ямала Дмитрий Артюхов не назначил на его место своего заместителя Александра Подорогу. Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческое предприятие «Фонд жилищного строительства ЯНАО» прославилось в нескольких скандалах, самым крупным из которых был связан с экс-руководителем фонда Виктором Калашниковым. Он украл из бюджета 60 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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