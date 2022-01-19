В ЯНАО экс-главе департамента нашли место в скандальном фонде

Бывший начальник департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев занял должность заместителя директора регионального Фонда жилищного строительства Георгия Тычинского. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Юрий Теряев занял должность замдиректора Фонда жилищного строительства в Салехарде», — сообщили агентству в пресс-службе правительства Ямала. К обязанностям в ФЖС Теряев официально приступил 18 января.
Юрий Теряев возглавлял департамент строительства с 2008 года, пока глава Ямала Дмитрий Артюхов не назначил на его место своего заместителя Александра Подорогу. Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческое предприятие «Фонд жилищного строительства ЯНАО» прославилось в нескольких скандалах, самым крупным из которых был связан с экс-руководителем фонда Виктором Калашниковым. Он украл из бюджета 60 миллионов рублей.
Бывший начальник департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев занял должность заместителя директора регионального Фонда жилищного строительства Георгия Тычинского. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Юрий Теряев занял должность замдиректора Фонда жилищного строительства в Салехарде», — сообщили агентству в пресс-службе правительства Ямала. К обязанностям в ФЖС Теряев официально приступил 18 января. Юрий Теряев возглавлял департамент строительства с 2008 года, пока глава Ямала Дмитрий Артюхов не назначил на его место своего заместителя Александра Подорогу. Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческое предприятие «Фонд жилищного строительства ЯНАО» прославилось в нескольких скандалах, самым крупным из которых был связан с экс-руководителем фонда Виктором Калашниковым. Он украл из бюджета 60 миллионов рублей.