В ЯНАО экс-главе департамента нашли место в скандальном фонде

Юрий Теряев перешел работать в ФЖС Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Бывший начальник департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев занял должность заместителя директора регионального Фонда жилищного строительства Георгия Тычинского. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Юрий Теряев занял должность замдиректора Фонда жилищного строительства в Салехарде», — сообщили агентству в пресс-службе правительства Ямала. К обязанностям в ФЖС Теряев официально приступил 18 января.

Юрий Теряев возглавлял департамент строительства с 2008 года, пока глава Ямала Дмитрий Артюхов не назначил на его место своего заместителя Александра Подорогу. Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческое предприятие «Фонд жилищного строительства ЯНАО» прославилось в нескольких скандалах, самым крупным из которых был связан с экс-руководителем фонда Виктором Калашниковым. Он украл из бюджета 60 миллионов рублей.