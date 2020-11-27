Скандальный фонд из ЯНАО пытался обмануть тюменского компаньона

Компания из Тюмени исполнила все обязательства, но так и не получила денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Некоммерческое предприятие «Фонд жилищного строительства ЯНАО» прославилось в очередном скандале, связанном с деятельностью его экс-руководителя Виктора Калашникова. На этот раз выяснилось, что фонд не заплатил почти 50 млн рублей организации из Тюменской области, сообщает прокуратура ЯНАО.

«В 2016 году в целях переселения граждан из аварийного жилья между некоммерческой организацией „Фонд жилищного строительства ЯНАО“ и ООО „Тюменская автодорожная компания“ заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в районе Коротчаево города Новый Уренгой, — сообщило надзорное ведомство. — Предприниматель исполнил взятые на себя обязательства в полном объеме, однако оплату в установленный срок не получил». Общую сумму задолженности, а это более 47,5 млн рублей, удалось вернуть подрядчику лишь после внесения окружной прокуратурой представления об устранении нарушения.

Ранее сообщалось, что экс-директор фонда Виктор Калашников был осужден весной этого года за многомиллионную растрату. Бывший руководитель находился под следствием с 2018 года.

В ходе расследования было установлено, что Калашников вместе с сообщниками похитил из бюджета порядка 60 млн рублей. По еще одному уголовному делу экс-директор подозревается в даче взятки в особо крупном размере.

В ФЖС по телефону отказались комментировать обстоятельства инцидента, попросив обратиться в письменной форме. Запрос был направлен как в сам Фонд, так и в пресс-службу окружного правительства.