Студентов курганской сельхозакадемии зовут работать в больницы

Студентов просят помочь медучреждениям, если эпидобстановка ухудшится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области ищут среди студентов сельхозакадемии и других вузов желающих, которые будут помогать медучреждениям при ухудшении эпидобстановки. Об этом URA.RU 21 января сообщили в академии.

«Данное письмо было направлено во все учебные заведения области за подписью врио директора департамента здравоохранения Алексея Сергеевича Сигидаева с просьбой оказать посильную помощь в мобилизации всех возможных ресурсов по содействию работе медперсоналу в случае ухудшения эпидобстановки в регионе. Работа по созданию такого резерва ведется», — рассказали URA.RU в Курганской государственной сельскохозяйственной академии.

В КГСХА отметили, что студентов никто не принуждает помогать таким образом, но уже есть желающие, и волонтерский корпус поддержал инициативу. Ранее в мессенджерах распространялась информация об этом письме. Студентам предложили помочь с доставкой лекарств, работой в колл-центрах и администраторам медучреждений.

URA.RU направило запрос по теме в областной депздрав. На момент написания новости ответ не был получен. В областном департаменте образования URA.RU сообщили, что студенты и ранее помогали бороться с коронавирусом в рамках акции «Мы вместе».

Ранее Сигидаев сообщал, что из-за штамма «Омикрон» число зараженных коронавирусом в Курганской области может вырасти в пять раз. Он добавил, что число медработников, при этом, не увеличивается.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам