Студентов курганской сельхозакадемии зовут работать в больницы

Власти Курганской области ищут среди студентов сельхозакадемии и других вузов желающих, которые будут помогать медучреждениям при ухудшении эпидобстановки. Об этом URA.RU 21 января сообщили в академии.
«Данное письмо было направлено во все учебные заведения области за подписью врио директора департамента здравоохранения Алексея Сергеевича Сигидаева с просьбой оказать посильную помощь в мобилизации всех возможных ресурсов по содействию работе медперсоналу в случае ухудшения эпидобстановки в регионе. Работа по созданию такого резерва ведется», — рассказали URA.RU в Курганской государственной сельскохозяйственной академии.
В КГСХА отметили, что студентов никто не принуждает помогать таким образом, но уже есть желающие, и волонтерский корпус поддержал инициативу. Ранее в мессенджерах распространялась информация об этом письме. Студентам предложили помочь с доставкой лекарств, работой в колл-центрах и администраторам медучреждений.
URA.RU направило запрос по теме в областной депздрав. На момент написания новости ответ не был получен. В областном департаменте образования URA.RU сообщили, что студенты и ранее помогали бороться с коронавирусом в рамках акции «Мы вместе».
Ранее Сигидаев сообщал, что из-за штамма «Омикрон» число зараженных коронавирусом в Курганской области может вырасти в пять раз. Он добавил, что число медработников, при этом, не увеличивается.
Власти Курганской области ищут среди студентов сельхозакадемии и других вузов желающих, которые будут помогать медучреждениям при ухудшении эпидобстановки. Об этом URA.RU 21 января сообщили в академии. «Данное письмо было направлено во все учебные заведения области за подписью врио директора департамента здравоохранения Алексея Сергеевича Сигидаева с просьбой оказать посильную помощь в мобилизации всех возможных ресурсов по содействию работе медперсоналу в случае ухудшения эпидобстановки в регионе. Работа по созданию такого резерва ведется», — рассказали URA.RU в Курганской государственной сельскохозяйственной академии. В КГСХА отметили, что студентов никто не принуждает помогать таким образом, но уже есть желающие, и волонтерский корпус поддержал инициативу. Ранее в мессенджерах распространялась информация об этом письме. Студентам предложили помочь с доставкой лекарств, работой в колл-центрах и администраторам медучреждений. URA.RU направило запрос по теме в областной депздрав. На момент написания новости ответ не был получен. В областном департаменте образования URA.RU сообщили, что студенты и ранее помогали бороться с коронавирусом в рамках акции «Мы вместе». Ранее Сигидаев сообщал, что из-за штамма «Омикрон» число зараженных коронавирусом в Курганской области может вырасти в пять раз. Он добавил, что число медработников, при этом, не увеличивается.