Курганский глава объяснил, почему ученики мерзнут в школах

В школах округа возникали проблемы с отоплением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Целинного муниципального округа (Курганская область) проблемы с отоплением возникают из-за человеческого фактора. Об этом заявил глава округа Александр Сытов.

«К сожалению, в школах нарушения температурного режима имеют место. Нередко виной тому не оборудование или топливо, а человеческий фактор», — передают слова Сытова в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа поручил регулярно мониторить в школах ситуацию, связанную с температурным режимом. В местной администрации, на момент публикации информации, отмечали, что все 34 котельных работали в штатном режиме, а запас угля составлял 600 тонн, и его подвозили ежедневно.

В декабре 2021 года в селах Половинского района Курганской области возникла проблема с поставкой топлива. Из-за этого местных школьников отправили на дистанционное обучение. Позже глава региона Вадим Шумков сообщил, что в регионах, где есть проблемы с отоплением, пройдут проверки.

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