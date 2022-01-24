24 января 2022

Курганский глава объяснил, почему ученики мерзнут в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
В школах округа возникали проблемы с отоплением Фото:

В школах Целинного муниципального округа (Курганская область) проблемы с отоплением возникают из-за человеческого фактора. Об этом заявил глава округа Александр Сытов.

«К сожалению, в школах нарушения температурного режима имеют место. Нередко виной тому не оборудование или топливо, а человеческий фактор», — передают слова Сытова в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа поручил регулярно мониторить в школах ситуацию, связанную с температурным режимом. В местной администрации, на момент публикации информации, отмечали, что все 34 котельных работали в штатном режиме, а запас угля составлял 600 тонн, и его подвозили ежедневно.

В декабре 2021 года в селах Половинского района Курганской области возникла проблема с поставкой топлива. Из-за этого местных школьников отправили на дистанционное обучение. Позже глава региона Вадим Шумков сообщил, что в регионах, где есть проблемы с отоплением, пройдут проверки.

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В школах Целинного муниципального округа (Курганская область) проблемы с отоплением возникают из-за человеческого фактора. Об этом заявил глава округа Александр Сытов. «К сожалению, в школах нарушения температурного режима имеют место. Нередко виной тому не оборудование или топливо, а человеческий фактор», — передают слова Сытова в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Глава округа поручил регулярно мониторить в школах ситуацию, связанную с температурным режимом. В местной администрации, на момент публикации информации, отмечали, что все 34 котельных работали в штатном режиме, а запас угля составлял 600 тонн, и его подвозили ежедневно. В декабре 2021 года в селах Половинского района Курганской области возникла проблема с поставкой топлива. Из-за этого местных школьников отправили на дистанционное обучение. Позже глава региона Вадим Шумков сообщил, что в регионах, где есть проблемы с отоплением, пройдут проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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