Шумков анонсировал проверки в районах с плохим отоплением

21 декабря 2021 в 22:15 Размер текста - 17 +

У Курганской области нет задолженности по коммунальным платежам, заявил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал разобраться с проблемами с отоплением в регионе. По словам главы субъекта, этот вопрос находится на постоянном контроле профильных ведомств. К его решению также планируют подключить правоохранительные органы. «Не все так просто. Я могу понять, когда был договор на поставку угля, а уголь подорожал. Были определенные деньги на это заложены. Но когда я разбирался, причины были другие. Мы работаем в рамках наших полномочий, на сегодняшний день ни рубля наши муниципальные учреждения за отопление не должны, у них нет никаких задолженностей», — заявил Вадим Шумков в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на телеканале «Россия 24». По словам губернатора, сейчас у региона не долгов по коммунальным платежам. Ранее, когда он только занял пост главы Курганской области, они составляли 2,2 миллиарда рублей. Еще три миллиарда рублей регион задолжал по заработной плате и налогам. Сейчас все долги погашены. По мнению Шумкова, проблемы с отоплением возникают из-за отсутствия дисциплины. Часто при заключении договора поставщики угля указывают не фактическое наличие ТЭРов (топливо-энергетических ресурсов), а то, какое требуется по закону, чтобы обеспечить отопление на 45 дней. Ранее URA.RU писало, что в селе Пионерское Макушинского муниципального округа учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Подобная ситуация произошла в Половинском районе, где сельские котельные перешли на дрова. Еще четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления в новом году. Директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков предупреждал, что из-за тяжелого финансового положения может остановить подачу тепла с 1 января. По его словам, топливо подорожало на 50% к уровню прошлого года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал разобраться с проблемами с отоплением в регионе. По словам главы субъекта, этот вопрос находится на постоянном контроле профильных ведомств. К его решению также планируют подключить правоохранительные органы. «Не все так просто. Я могу понять, когда был договор на поставку угля, а уголь подорожал. Были определенные деньги на это заложены. Но когда я разбирался, причины были другие. Мы работаем в рамках наших полномочий, на сегодняшний день ни рубля наши муниципальные учреждения за отопление не должны, у них нет никаких задолженностей», — заявил Вадим Шумков в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на телеканале «Россия 24». По словам губернатора, сейчас у региона не долгов по коммунальным платежам. Ранее, когда он только занял пост главы Курганской области, они составляли 2,2 миллиарда рублей. Еще три миллиарда рублей регион задолжал по заработной плате и налогам. Сейчас все долги погашены. По мнению Шумкова, проблемы с отоплением возникают из-за отсутствия дисциплины. Часто при заключении договора поставщики угля указывают не фактическое наличие ТЭРов (топливо-энергетических ресурсов), а то, какое требуется по закону, чтобы обеспечить отопление на 45 дней. Ранее URA.RU писало, что в селе Пионерское Макушинского муниципального округа учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Подобная ситуация произошла в Половинском районе, где сельские котельные перешли на дрова. Еще четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления в новом году. Директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков предупреждал, что из-за тяжелого финансового положения может остановить подачу тепла с 1 января. По его словам, топливо подорожало на 50% к уровню прошлого года.