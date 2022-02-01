В ЯНАО признали неготовность к приезду молодых учителей

Приезжие учителя на данный момент работают в Лабытнанги и Салехарде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ЯНАО оказались не готовы к массовому приезду молодых учителей — в муниципалитетах региона ограниченное количество вакансий, а отправка педагогов в отдаленные поселения имеет высокие финансовые затраты. В пресс-службе образовательной программы «Учитель для России» URA.RU объяснили причины сокращения числа педагогов, переезжающих для работы на Ямал.

«На момент первых договоренностей наши учителя еще не работали в регионе и мы только знакомились с контекстом. Набор мы уменьшили по двум основным причинам: мы видим, что в одном муниципалитете количество вакансий ограничено. Для нас важно, чтобы каждый участник получал очную кураторскую поддержку и обучение в регионе ежемесячно. В условиях затрудненной и дорогой логистики ЯНАО, нам важно сохранять концентрацию участников в одном месте. Как показывает практика, в такой среде учителям легче адаптироваться и делать совместные проекты», — сообщили агентству в программе.

Также представители проекта отметили, что учителя охотнее выбирают регионы в центральной части России. «Первый полный рекрутинговый год показал — чтобы найти необходимое количество участников в ЯНАО, требуется корректировка стратегии привычного нам рекрутинга. В этом году мы постараемся привезти учителей в округ для знакомства на начальном этапе программы», — добавили в пресс-службе.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО прогнозировали увеличение количества учителей-стипендиатов программы «Учитель для России». Однако из 50 педагогов, которые должны были приехать в регион в этом году, прибыло 25.

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