Официальный бренд ЯНАО признали на федеральном уровне

Власти ЯНАО запланировали провести PR-компанию для продвижения бренда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЯНАО «Сделано на Ямале». Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Согласно полученным документам, исключительное право на использование и распоряжение товарным знаком „Сделано на Ямале“ принадлежит департаменту внешних связей ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также отмечается, что сейчас ведомство разрабатывает документ, который позволит предпринимателям использовать этот товарный бренд. «Использование регионального зонтичного бренда позволит предпринимателям Ямала найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции», — приводит пресс-служба правительства слова начальник управления внешних связей профильного департамента Ксении Смирновой.

Ранее ямальские предприниматели объединились в бренд «Сделано на Ямале». Такое решение бизнесмены приняли, чтобы противостоять сетевым гигантам, зашедшим в регион.