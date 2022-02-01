Официальный бренд ЯНАО признали на федеральном уровне

Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЯНАО «Сделано на Ямале». Об этом сообщается на сайте правительства округа.
«Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Согласно полученным документам, исключительное право на использование и распоряжение товарным знаком „Сделано на Ямале“ принадлежит департаменту внешних связей ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Также отмечается, что сейчас ведомство разрабатывает документ, который позволит предпринимателям использовать этот товарный бренд. «Использование регионального зонтичного бренда позволит предпринимателям Ямала найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции», — приводит пресс-служба правительства слова начальник управления внешних связей профильного департамента Ксении Смирновой.
Ранее ямальские предприниматели объединились в бренд «Сделано на Ямале». Такое решение бизнесмены приняли, чтобы противостоять сетевым гигантам, зашедшим в регион.
Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЯНАО «Сделано на Ямале». Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Согласно полученным документам, исключительное право на использование и распоряжение товарным знаком „Сделано на Ямале“ принадлежит департаменту внешних связей ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Также отмечается, что сейчас ведомство разрабатывает документ, который позволит предпринимателям использовать этот товарный бренд. «Использование регионального зонтичного бренда позволит предпринимателям Ямала найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции», — приводит пресс-служба правительства слова начальник управления внешних связей профильного департамента Ксении Смирновой. Ранее ямальские предприниматели объединились в бренд «Сделано на Ямале». Такое решение бизнесмены приняли, чтобы противостоять сетевым гигантам, зашедшим в регион.