01 февраля 2022
31 января 2022

Официальный бренд ЯНАО признали на федеральном уровне

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, совещание, обсуждение, чиновник, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Власти ЯНАО запланировали провести PR-компанию для продвижения бренда Фото:

Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЯНАО «Сделано на Ямале». Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Согласно полученным документам, исключительное право на использование и распоряжение товарным знаком „Сделано на Ямале“ принадлежит департаменту внешних связей ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также отмечается, что сейчас ведомство разрабатывает документ, который позволит предпринимателям использовать этот товарный бренд. «Использование регионального зонтичного бренда позволит предпринимателям Ямала найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции», — приводит пресс-служба правительства слова начальник управления внешних связей профильного департамента Ксении Смирновой.

Ранее ямальские предприниматели объединились в бренд «Сделано на Ямале». Такое решение бизнесмены приняли, чтобы противостоять сетевым гигантам, зашедшим в регион.

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Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЯНАО «Сделано на Ямале». Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Согласно полученным документам, исключительное право на использование и распоряжение товарным знаком „Сделано на Ямале“ принадлежит департаменту внешних связей ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Также отмечается, что сейчас ведомство разрабатывает документ, который позволит предпринимателям использовать этот товарный бренд. «Использование регионального зонтичного бренда позволит предпринимателям Ямала найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции», — приводит пресс-служба правительства слова начальник управления внешних связей профильного департамента Ксении Смирновой. Ранее ямальские предприниматели объединились в бренд «Сделано на Ямале». Такое решение бизнесмены приняли, чтобы противостоять сетевым гигантам, зашедшим в регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
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