Тюменец, укравший деньги дольщиков, досрочно выйдет из тюрьмы

Мужчина присвоил себе 15 млн рублей от дольщиков, хотя разрешения на строительство дома не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Нестеров из Тобольска (Тюменская область), осужденный за похищение 15 млн рублей у дольщиков, выйдет на свободу досрочно, несмотря на протест прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Вместо 10 лет лишения свободы мужчина получил четыре года и даже их он не отсидит до конца.

«Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию Александра Нестерова (владельца тобольской компании „Стройсервис-Инвест“ и директора УК ООО „Гранд“). На 26 ноября 2021 года неотбытый им срок лишения свободы составлял пять месяцев. Мужчина просил отпустить его досрочно, Калининский районный суд удовлетворил ходатайство. Решение обжаловала прокуратура, но областной суд оставил без изменения первое постановление, и вскоре Нестеров выйдет на свободу», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчина был осужден в 2018 году. До этого он организовал сбор денег с дольщиков, рассчитывающих получить квартиры на улице Пятой Северной в Тобольске. Однако разрешения на строительство дома Нестеров не получал. Так ему удалось присвоить 15 млн рублей. Также он незаконно вывел из своей фирмы еще 10 миллионов. А общий ущерб компании и ее партнерам составил более 52 млн рублей. В суде мужчина признал вину только по первому эпизоду.

Прокуратура просила посадить Нестерова на десять лет и обязать его возместить ущерб. Однако суд дал ему лишь четыре года лишения свободы, которые мошенник не отсидит до конца.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам