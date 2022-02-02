Глава курганского округа назвал трудности муниципальной реформы

Андрея Гвоздева выбрали главой Куртамышского округа в ноябре 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за перехода района в статус муниципального округа местным чиновникам приходится переоформлять тысячи объектов имущества и множество нормативных документов. Глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев назвал это «сложной работой».

«Процесс преобразования продолжается. Идет переоформление имущества. Несколько тысяч наименований имущества. Нужно это все переоформить. Такая достаточно сложная работа», — рассказал Гвоздев в интервью, трансляция которого велась 3 февраля на страницах редакции газеты «Куртамышская нива» в соцсетях.

Глава округа добавил, что в округе переоформляют нормативные документы с района на округ. Он назвал это «колоссальной работой». По словам Гвоздева, сейчас на нем больше ответственности, так как раньше она распределялась между 17 главами местных поселений. Он отметил, что преобразование района в округ не повлияет негативно на местных жителей.

Гвоздева выбрали главой Куртамышского муниципального округа 23 ноября 2021 года, до этого он был главой Куртамышского района. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков, однако не все муниципальные чиновники ее поддержали.