03 февраля 2022
02 февраля 2022

Глава села в ЯНАО возглавил избирком района

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком СО подводит итоги выборов в Заксо. Екатеринбург
Дума Красноселькупского района выдвинула Антона Бощенко в избирком Фото:

Глава села Красоселькуп Антон Бощенко стал председателем избирательной комиссии Красноселькупского района. Об этом сообщает пресс-служба ИК ЯНАО.

«ИК ЯНАО назначила председателем Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района Бощенко Антона Николаевича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В состав избиркома Бощенко выдвинула дума Красноселькупского района.

Антон Бощенко в 2018 году занимал пост заместителя главы Красноселькупа Николая Пивкина. В 2019 году был избран главой села.

Ранее URA.RU сообщало, что молодой коммунист занял место в избиркоме ЯНАО. Членом территориальной избирательной комиссии Муравленко назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркана.

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Глава села Красоселькуп Антон Бощенко стал председателем избирательной комиссии Красноселькупского района. Об этом сообщает пресс-служба ИК ЯНАО. «ИК ЯНАО назначила председателем Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района Бощенко Антона Николаевича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В состав избиркома Бощенко выдвинула дума Красноселькупского района. Антон Бощенко в 2018 году занимал пост заместителя главы Красноселькупа Николая Пивкина. В 2019 году был избран главой села. Ранее URA.RU сообщало, что молодой коммунист занял место в избиркоме ЯНАО. Членом территориальной избирательной комиссии Муравленко назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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