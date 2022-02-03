Глава села в ЯНАО возглавил избирком района

Глава села Красоселькуп Антон Бощенко стал председателем избирательной комиссии Красноселькупского района. Об этом сообщает пресс-служба ИК ЯНАО.
«ИК ЯНАО назначила председателем Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района Бощенко Антона Николаевича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В состав избиркома Бощенко выдвинула дума Красноселькупского района.
Антон Бощенко в 2018 году занимал пост заместителя главы Красноселькупа Николая Пивкина. В 2019 году был избран главой села.
Ранее URA.RU сообщало, что молодой коммунист занял место в избиркоме ЯНАО. Членом территориальной избирательной комиссии Муравленко назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркана.
Глава села Красоселькуп Антон Бощенко стал председателем избирательной комиссии Красноселькупского района. Об этом сообщает пресс-служба ИК ЯНАО. «ИК ЯНАО назначила председателем Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района Бощенко Антона Николаевича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В состав избиркома Бощенко выдвинула дума Красноселькупского района. Антон Бощенко в 2018 году занимал пост заместителя главы Красноселькупа Николая Пивкина. В 2019 году был избран главой села. Ранее URA.RU сообщало, что молодой коммунист занял место в избиркоме ЯНАО. Членом территориальной избирательной комиссии Муравленко назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркана.