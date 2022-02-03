Глава села в ЯНАО возглавил избирком района

04 февраля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Дума Красноселькупского района выдвинула Антона Бощенко в избирком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава села Красоселькуп Антон Бощенко стал председателем избирательной комиссии Красноселькупского района. Об этом сообщает пресс-служба ИК ЯНАО. «ИК ЯНАО назначила председателем Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района Бощенко Антона Николаевича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В состав избиркома Бощенко выдвинула дума Красноселькупского района. Антон Бощенко в 2018 году занимал пост заместителя главы Красноселькупа Николая Пивкина. В 2019 году был избран главой села. Ранее URA.RU сообщало, что молодой коммунист занял место в избиркоме ЯНАО. Членом территориальной избирательной комиссии Муравленко назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркана. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава села Красоселькуп Антон Бощенко стал председателем избирательной комиссии Красноселькупского района. Об этом сообщает пресс-служба ИК ЯНАО. «ИК ЯНАО назначила председателем Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района Бощенко Антона Николаевича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В состав избиркома Бощенко выдвинула дума Красноселькупского района. Антон Бощенко в 2018 году занимал пост заместителя главы Красноселькупа Николая Пивкина. В 2019 году был избран главой села. Ранее URA.RU сообщало, что молодой коммунист занял место в избиркоме ЯНАО. Членом территориальной избирательной комиссии Муравленко назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркана.