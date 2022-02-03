Курганские власти ответили на извинения строителя школы в Кетово

В Кетовском районе создадут рабочую группу для решения вопроса с новой школой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе создадут рабочую группу по решению вопроса по новой школе, которую ранее власти региона отказались выкупать у застройщика. Такое решение правительство региона приняло после публичных заявлений главы компании «Эверест» Андрея Лушникова, сообщает telegram-канал курганского правительства.

«Правительством Курганской области приняты к сведению заявления учредителя компании-застройщика Андрея Лушникова и руководителя Кетовского коммерческого банка Евгения Кафеева по ситуации со школой в с. Кетово. С учетом готовности всех заинтересованных лиц и застройщика к конструктивному диалогу Правительством Курганской области в целях поиска механизма урегулирования ситуации предложено Администрации Кетовского района создать рабочую группу с участием представителя компании, строившей здание школы в с. Кетово», — говорится в сообщении telegram-канала курганского правительства.

Ранее URA.RU писало, что строитель скандальной кетовской школы Андрей Лушников извинился перед властями. Он также заявил, что не связан с деятельностью родкомитета и его главы Юрия Леонова по вопросу открытия школы. Евгений Кафеев на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что не поддерживает «методы, которые использует „Родительский комитет“ и лично Юрий Леонов с попытками шантажа и манипуляций интересами населения по ситуации с кетовской школой» и что к финансированию и деятельности родкомитета не имеет отношения.

Ранее URA.RU писало, что курганские активисты извинились за скандал со школой в Кетово и запустили флешмоб покаяния. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина, обвинив чиновника в клевете.

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