В Курганской области умер футбольный тренер

Андрей Горбунов тренировал детские команды шадринского «Торпедо» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) умер футбольный тренер Андрей Горбунов, который играл в местном «Торпедо». Об этом сообщил главный тренер шадринской футбольной команды «Торпедо» Андрей Пястолов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«„Федерация футбола г. Шадринска“ с прискорбием сообщает, что на 64-м году ушел из жизни Андрей Юльевич Горбунов. Андрей Юльевич известный шадринский тренер, организатор. В течение семи лет защищал цвета шадринского „Торпедо“», — рассказал Пястолов.

Он написал, что Горбунов работал с детскими командами «Торпедо» и в это время воспитал много талантливых футболистов. Пястолов добавил, что прощание с Горбуновым состоится 8 февраля с 11:00 до 12:00 в похоронном доме «Вечность» (ул. Свердлова 138).