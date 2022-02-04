04 февраля 2022

В Курганской области умер футбольный тренер

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Андрей Горбунов тренировал детские команды шадринского «Торпедо» (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) умер футбольный тренер Андрей Горбунов, который играл в местном «Торпедо». Об этом сообщил главный тренер шадринской футбольной команды «Торпедо» Андрей Пястолов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«„Федерация футбола г. Шадринска“ с прискорбием сообщает, что на 64-м году ушел из жизни Андрей Юльевич Горбунов. Андрей Юльевич известный шадринский тренер, организатор. В течение семи лет защищал цвета шадринского „Торпедо“», — рассказал Пястолов.

Он написал, что Горбунов работал с детскими командами «Торпедо» и в это время воспитал много талантливых футболистов. Пястолов добавил, что прощание с Горбуновым состоится 8 февраля с 11:00 до 12:00 в похоронном доме «Вечность» (ул. Свердлова 138).

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В Шадринске (Курганская область) умер футбольный тренер Андрей Горбунов, который играл в местном «Торпедо». Об этом сообщил главный тренер шадринской футбольной команды «Торпедо» Андрей Пястолов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «„Федерация футбола г. Шадринска“ с прискорбием сообщает, что на 64-м году ушел из жизни Андрей Юльевич Горбунов. Андрей Юльевич известный шадринский тренер, организатор. В течение семи лет защищал цвета шадринского „Торпедо“», — рассказал Пястолов. Он написал, что Горбунов работал с детскими командами «Торпедо» и в это время воспитал много талантливых футболистов. Пястолов добавил, что прощание с Горбуновым состоится 8 февраля с 11:00 до 12:00 в похоронном доме «Вечность» (ул. Свердлова 138).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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