На «курганскую Рублевку» приехали журналисты «Первого канала»

Первый канал снимает сюжет о школе в селе Кетово, о цене которой застройщик и власти не могут договориться два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Журналисты «Первого канала» снимают сюжет про новую школу в селе Кетово, которую власти региона отказались выкупать у инвестора. Родители кетовских детей дали интервью федеральному каналу, передает корреспондент URA.RU

«Морально тяжело, давление со всех сторон. Я не могу сказать, травля это на самом деле или формальное воздействие на родителей. Мы просто боремся за права своих детей, чтобы они могли учиться в комфортных условиях, согласно всем нормам, и чтобы их жизни ничего не угрожало, а в итоге нас сравнивают с [Алексеем] Навальным (осужденный за мошенничество политик, признан в РФ террористом и экстремистом — прим. ред.). Дети очень хотят учиться в новой школе», — сказала жительница села Кетова журналистам.

Съемочная группа опросила детей и родителей села Кетова рядом со зданием новой школы. Журналисты планируют попасть в старую школу, а также пообщаться с местными властями.

По данным источника URA.RU в правительстве области, в Кетовском районе уже создана рабочая группа по решению вопроса по школе. В ее состав вошел представитель компании «Эверест», которая построила объект.

Ранее URA.RU писало, что курганские активисты извинились за скандал со школой в Кетово в ответ на требование правительства области. Извинения принес строитель школы Андрей Лушников, а банкир Евгений Кафеев заявил, что не имеет отношение к лицам, разжигающим скандал. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина, обвинив чиновника в клевете.

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