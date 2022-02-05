Уведомления о сокращении получат десятки чиновников правительственных структур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Штат «Центра развития внешних связей ЯНАО» при профильном департаменте, возглавляемом заместителем губернатора Александром Мажаровым, ждет оптимизация. Как рассказали источники URA.RU во властных структурах, под сокращение попадут сразу 11 человек — все они уже получили уведомления.

«Это продолжение политики губернатора Дмитрия Артюхова по зачистке наплодившихся учреждений и контор, которые кормятся из бюджета. Они во многом дублируют функции департаментов, которые их курируют. Логика проста — зачем держать такой раздутый штат, если можно эффективно делать ту же работу меньшим числом людей и за меньшие деньги», — рассказывают источники.

Инсайдеры сообщают, что это не единственное госучреждение, попавшее под организационные мероприятия — «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера», в штате которого числятся 11 человек, также якобы предполагается ликвидировать. «Мало кто понимает, чем данная структура занимается. Представители кочевого населения зачастую просто о ней не знают. Пусть уже лучше профильные департаменты свою работу выполняют», — отмечают собеседники агентства.

Официальные представители правительства ЯНАО подтвердили грядущие сокращения. «Да, сокращения в данных ведомствах запланированы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об оптимизации, которую губернатор Дмитрий Артюхов провел в высших эшелонах ямальской власти, обязав большинство заместителей совместить должности с руководством профильными департаментами. Так, Аркадий Бессонов стал директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, Александр Подорога возглавил департамент строительства и жилищной политики, а директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев был назначен исполняющим обязанности зама главы региона.

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