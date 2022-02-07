07 февраля 2022

На похороны тюменских пенсионеров выделят больше денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, гроб
Выплата на погребение в Тюмени составит чуть больше 8 000 рублей Фото:

Пособие на погребение неработающих пенсионеров проиндексировали в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

«В феврале увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составляет 8 009 рублей, в Уватском районе — 10 447 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского ПФР.

В 2021 году аналогичные выплаты были меньше. В первом случае родственники получали 7 388 рублей, а проживающие в районе, приравненном к Крайнему Северу, — 9 637.

Ранее URA.RU писало, что социальные выплаты в России проиндексировали на уровень инфляции, а именно — на 8,4%. При этом не всех россиян порадовала такая прибавка: в социальных сетях граждане подвергли критике размер повышения выплат.

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Пособие на погребение неработающих пенсионеров проиндексировали в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. «В феврале увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составляет 8 009 рублей, в Уватском районе — 10 447 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского ПФР. В 2021 году аналогичные выплаты были меньше. В первом случае родственники получали 7 388 рублей, а проживающие в районе, приравненном к Крайнему Северу, — 9 637. Ранее URA.RU писало, что социальные выплаты в России проиндексировали на уровень инфляции, а именно — на 8,4%. При этом не всех россиян порадовала такая прибавка: в социальных сетях граждане подвергли критике размер повышения выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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