На похороны тюменских пенсионеров выделят больше денег

Пособие на погребение неработающих пенсионеров проиндексировали в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.
«В феврале увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составляет 8 009 рублей, в Уватском районе — 10 447 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского ПФР.
В 2021 году аналогичные выплаты были меньше. В первом случае родственники получали 7 388 рублей, а проживающие в районе, приравненном к Крайнему Северу, — 9 637.
Пособие на погребение неработающих пенсионеров проиндексировали в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. «В феврале увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составляет 8 009 рублей, в Уватском районе — 10 447 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского ПФР. В 2021 году аналогичные выплаты были меньше. В первом случае родственники получали 7 388 рублей, а проживающие в районе, приравненном к Крайнему Северу, — 9 637. Ранее URA.RU писало, что социальные выплаты в России проиндексировали на уровень инфляции, а именно — на 8,4%. При этом не всех россиян порадовала такая прибавка: в социальных сетях граждане подвергли критике размер повышения выплат.