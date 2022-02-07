На похороны тюменских пенсионеров выделят больше денег

08 февраля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Выплата на погребение в Тюмени составит чуть больше 8 000 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Пособие на погребение неработающих пенсионеров проиндексировали в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. «В феврале увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составляет 8 009 рублей, в Уватском районе — 10 447 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского ПФР. В 2021 году аналогичные выплаты были меньше. В первом случае родственники получали 7 388 рублей, а проживающие в районе, приравненном к Крайнему Северу, — 9 637. Ранее URA.RU писало, что социальные выплаты в России проиндексировали на уровень инфляции, а именно — на 8,4%. При этом не всех россиян порадовала такая прибавка: в социальных сетях граждане подвергли критике размер повышения выплат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пособие на погребение неработающих пенсионеров проиндексировали в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. «В феврале увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составляет 8 009 рублей, в Уватском районе — 10 447 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского ПФР. В 2021 году аналогичные выплаты были меньше. В первом случае родственники получали 7 388 рублей, а проживающие в районе, приравненном к Крайнему Северу, — 9 637. Ранее URA.RU писало, что социальные выплаты в России проиндексировали на уровень инфляции, а именно — на 8,4%. При этом не всех россиян порадовала такая прибавка: в социальных сетях граждане подвергли критике размер повышения выплат.