Соцсети взорвались от повышения пенсий и пособий в феврале. «Толку ноль»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, олимпиада, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, рубли, пенсия, деньги, доход, бедность, расходы, убытки, олимпийское золото
В соцсетях поспорили из-за индексации пенсий и пособий Фото:

Пользователи социальных сетей спорят об индексации пенсий и пособий, которые произведут в феврале. Часть россиян с радостью принимает новые выплаты. Другие твердо убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции.

В России с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации на 8,4% соответственно уровню инфляции. Пенсии для неработающих пенсионеров выросли на 8,6%, сообщает Минтруд. Однако пользователи соцсетей отнеслись к такому решению неоднозначно.

Пользователи не верят, что размер индексации соответствует темпу инфляции
Многие не оценили решение властей
Некоторые уже подсчитывают надбавки и не отчаиваются
Кто-то оценивает закономерность такого решения
И опасаются роста цен
Однако нашлись и те, кто обрадовался изменениям
Часть пользователей довольны надбавками

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей спорят об индексации пенсий и пособий, которые произведут в феврале. Часть россиян с радостью принимает новые выплаты. Другие твердо убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции. В России с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации на 8,4% соответственно уровню инфляции. Пенсии для неработающих пенсионеров выросли на 8,6%, сообщает Минтруд. Однако пользователи соцсетей отнеслись к такому решению неоднозначно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...