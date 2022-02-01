Пользователи социальных сетей спорят об индексации пенсий и пособий, которые произведут в феврале. Часть россиян с радостью принимает новые выплаты. Другие твердо убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции.
В России с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации на 8,4% соответственно уровню инфляции. Пенсии для неработающих пенсионеров выросли на 8,6%, сообщает Минтруд. Однако пользователи соцсетей отнеслись к такому решению неоднозначно.
Пользователи не верят, что размер индексации соответствует темпу инфляции
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Многие не оценили решение властей
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Некоторые уже подсчитывают надбавки и не отчаиваются
Пользователи социальных сетей спорят об индексации пенсий и пособий, которые произведут в феврале. Часть россиян с радостью принимает новые выплаты. Другие твердо убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции. В России с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации на 8,4% соответственно уровню инфляции. Пенсии для неработающих пенсионеров выросли на 8,6%, сообщает Минтруд. Однако пользователи соцсетей отнеслись к такому решению неоднозначно.