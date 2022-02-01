Соцсети взорвались от повышения пенсий и пособий в феврале. «Толку ноль»

01 февраля 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

В соцсетях поспорили из-за индексации пенсий и пособий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи социальных сетей спорят об индексации пенсий и пособий, которые произведут в феврале. Часть россиян с радостью принимает новые выплаты. Другие твердо убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции. В России с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации на 8,4% соответственно уровню инфляции. Пенсии для неработающих пенсионеров выросли на 8,6%, сообщает Минтруд. Однако пользователи соцсетей отнеслись к такому решению неоднозначно. Пользователи не верят, что размер индексации соответствует темпу инфляции ВКонтакте Многие не оценили решение властей ВКонтакте Некоторые уже подсчитывают надбавки и не отчаиваются Instagram Кто-то оценивает закономерность такого решения Instagram И опасаются роста цен Telegram Однако нашлись и те, кто обрадовался изменениям ВКонтакте Часть пользователей довольны надбавками Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей спорят об индексации пенсий и пособий, которые произведут в феврале. Часть россиян с радостью принимает новые выплаты. Другие твердо убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции. В России с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации на 8,4% соответственно уровню инфляции. Пенсии для неработающих пенсионеров выросли на 8,6%, сообщает Минтруд. Однако пользователи соцсетей отнеслись к такому решению неоднозначно.