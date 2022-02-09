Жители ЯНАО пожаловались на работу пенсионного фонда

Жителей перенаправляют в МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальцы пожаловались на некачественную работу отделения пенсионного фонда России в Губкинском. По телефонному номеру для записи на прием в ПФР никто не отвечает, людей перенаправляют для обращений в МФЦ, а некоторые горожане не могут добиться перерасчета. О проблемах написали местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«На прием к Путину (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) легче будет попасть. 9 февраля 2022 года идет запись на 14 марта 2022. Слава богу, что не 14 марта 2023», — написала Елена Полянская в группе «Губкинская телерадиокомпания „Вектор“».

Некоторые жители не могут даже дозвониться до ПФР. «Вызов идет, а трубку никто не берет», — пишет Елена Браулова. Еще один пользователь соцсетей пожаловался, что из-за невозможности записаться в Губкинском в ПФР, ему пришлось решать свои вопросы в Тюмени.

В отделение пенсионного фонда России по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.