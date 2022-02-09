09 февраля 2022
08 февраля 2022

Жители ЯНАО пожаловались на работу пенсионного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в МФЦ. Тюмень, мфц, очередь
Жителей перенаправляют в МФЦ Фото:

Ямальцы пожаловались на некачественную работу отделения пенсионного фонда России в Губкинском. По телефонному номеру для записи на прием в ПФР никто не отвечает, людей перенаправляют для обращений в МФЦ, а некоторые горожане не могут добиться перерасчета. О проблемах написали местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«На прием к Путину (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) легче будет попасть. 9 февраля 2022 года идет запись на 14 марта 2022. Слава богу, что не 14 марта 2023», — написала Елена Полянская в группе «Губкинская телерадиокомпания „Вектор“».

Некоторые жители не могут даже дозвониться до ПФР. «Вызов идет, а трубку никто не берет», — пишет Елена Браулова. Еще один пользователь соцсетей пожаловался, что из-за невозможности записаться в Губкинском в ПФР, ему пришлось решать свои вопросы в Тюмени.

В отделение пенсионного фонда России по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

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Ямальцы пожаловались на некачественную работу отделения пенсионного фонда России в Губкинском. По телефонному номеру для записи на прием в ПФР никто не отвечает, людей перенаправляют для обращений в МФЦ, а некоторые горожане не могут добиться перерасчета. О проблемах написали местные жители в социальной сети «ВКонтакте». «На прием к Путину (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) легче будет попасть. 9 февраля 2022 года идет запись на 14 марта 2022. Слава богу, что не 14 марта 2023», — написала Елена Полянская в группе «Губкинская телерадиокомпания „Вектор“». Некоторые жители не могут даже дозвониться до ПФР. «Вызов идет, а трубку никто не берет», — пишет Елена Браулова. Еще один пользователь соцсетей пожаловался, что из-за невозможности записаться в Губкинском в ПФР, ему пришлось решать свои вопросы в Тюмени. В отделение пенсионного фонда России по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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