В ЯНАО муниципальная реформа помешала развитию бизнеса

Мини-пекарня не могла открыться из-за муниципальной реформы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО муниципальная реформа системы органов местного самоуправления помешала развитию бизнеса. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, из-за отсутствия необходимого нормативного акта предприниматели не могли открыть свои заведения.

«Установлено, что после реформирования системы органов местного самоуправления в 2021 году администрацией Тазовского района ввиду отсутствия соответствующего муниципального нормативного акта длительное время не принимались меры по включению в схему нестационарных торговых объектов в п. Тазовский участков, на которых предприниматели изъявили желание разметить павильон мини-пекарни для реализации кондитерских изделий и этностойбище для оказания туристических услуг», — говорится в сообщении.

Прокуратура района внесла представление органам местного самоуправления Тазовского района о проведении открытых конкурентах процедур. По их итогам с предпринимателями были заключены договоры на размещение в помещениях. Виновные чиновники были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о муниципальной реформе в Тазовском районе ЯНАО. Итогом реформирования стало сокращение расходов на выборы, а также на содержание местных администраций.

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