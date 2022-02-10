В ЯНАО аборигены второй месяц сидят в тундре без топлива

Тундровикам нечем заправлять снегоходы Фото: Иван Седов © URA.RU

Тундровикам фактории Тамбей Ямальского района (ЯНАО) второй месяц не доставляют бензин. Как сообщает житель в соцсети «ВКонтакте», до ближайшего поселка за топливом нужно ехать 270 километров.

«Пишу по поводу бензина в Тамбее. Ждем, второй месяц уже пошел. Неужели власти не могут что-то предпринять или предприниматель о нас забывает. Как начальство залетит, то сразу появляется. До поселка Сеяха мне 270 км», — написал анонимный житель в группе «Подслушано в Сеяхе».

В администрации Ямальского района ответили, что предприниматель, который управляет факторией, не смог вовремя доставить топливо на Тамбей по различным причинам. «Пока предприниматель решает вопрос, на помощь придет компания „Ямал СПГ“. В ближайшее время, исходя из погодных условий, сотрудники компании доставят бензин на факторию», — прокомментировали пост в мэрии. Узнать причину задержки доставки в администрации не удалось — на звонки агентства там не отвечают.

Ранее URA.RU сообщало, что кочевники Ямальского района не успевают собрать оленей в тундре до потепления, потому что у них нет бензина для снегоходов. Они заявили, что не получали несколько месяцев бензин и он нужен в кратчайшие сроки.

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