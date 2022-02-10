На выходных в ЯНАО ожидается штормовой ветер и мороз

11 февраля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

На протяжении всех выходных в ЯНАО местами будет идти небольшой снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выходных в ЯНАО будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура воздуха местами понизиться до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха от -22 до -34 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16 метров в секунду. Осадки: местами небольшой снег. Днем от -19 до -24 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. В воскресенье ветер немного утихнет и будет дуть юга, юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду без сильных порывов. Дневная температура воздуха не изменится, отмечают синоптики. Атмосферное давление на протяжении выходных будет слабо падать, также ожидается переменная облачность. Ранее регион окутал туман. Ветер в ЯНАО дул со скоростью 14-16 метров в секунду. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На выходных в ЯНАО будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура воздуха местами понизиться до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха от -22 до -34 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16 метров в секунду. Осадки: местами небольшой снег. Днем от -19 до -24 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. В воскресенье ветер немного утихнет и будет дуть юга, юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду без сильных порывов. Дневная температура воздуха не изменится, отмечают синоптики. Атмосферное давление на протяжении выходных будет слабо падать, также ожидается переменная облачность. Ранее регион окутал туман. Ветер в ЯНАО дул со скоростью 14-16 метров в секунду.