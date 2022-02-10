10 февраля 2022
09 февраля 2022

На выходных в ЯНАО ожидается штормовой ветер и мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, пешеход, снегопад, молодежь
На протяжении всех выходных в ЯНАО местами будет идти небольшой снег Фото:

На выходных в ЯНАО будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура воздуха местами понизиться до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха от -22 до -34 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16 метров в секунду. Осадки: местами небольшой снег. Днем от -19 до -24 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

В воскресенье ветер немного утихнет и будет дуть юга, юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду без сильных порывов. Дневная температура воздуха не изменится, отмечают синоптики. Атмосферное давление на протяжении выходных будет слабо падать, также ожидается переменная облачность.

Ранее регион окутал туман. Ветер в ЯНАО дул со скоростью 14-16 метров в секунду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На выходных в ЯНАО будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура воздуха местами понизиться до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха от -22 до -34 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16 метров в секунду. Осадки: местами небольшой снег. Днем от -19 до -24 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. В воскресенье ветер немного утихнет и будет дуть юга, юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду без сильных порывов. Дневная температура воздуха не изменится, отмечают синоптики. Атмосферное давление на протяжении выходных будет слабо падать, также ожидается переменная облачность. Ранее регион окутал туман. Ветер в ЯНАО дул со скоростью 14-16 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...