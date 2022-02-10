На выходных в ЯНАО ожидается штормовой ветер и мороз

На выходных в ЯНАО будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура воздуха местами понизиться до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха от -22 до -34 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16 метров в секунду. Осадки: местами небольшой снег. Днем от -19 до -24 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
В воскресенье ветер немного утихнет и будет дуть юга, юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду без сильных порывов. Дневная температура воздуха не изменится, отмечают синоптики. Атмосферное давление на протяжении выходных будет слабо падать, также ожидается переменная облачность.
Ранее регион окутал туман. Ветер в ЯНАО дул со скоростью 14-16 метров в секунду.
На выходных в ЯНАО будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура воздуха местами понизиться до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха от -22 до -34 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16 метров в секунду. Осадки: местами небольшой снег. Днем от -19 до -24 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. В воскресенье ветер немного утихнет и будет дуть юга, юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду без сильных порывов. Дневная температура воздуха не изменится, отмечают синоптики. Атмосферное давление на протяжении выходных будет слабо падать, также ожидается переменная облачность. Ранее регион окутал туман. Ветер в ЯНАО дул со скоростью 14-16 метров в секунду.