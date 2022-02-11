11 февраля 2022
10 февраля 2022

Руководителя наказали за травму рабочего на месторождении в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тяжелая травма рабочего обошлась директору в 25 тысяч рублей Фото:

Директор коммерческой фирмы, работающей на месторождении в Пуровском районе ЯНАО, отделался штрафом за травму рабочего. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, электромонтажник из-за отсутствия надлежащего контроля получил тяжкий вред здоровью, во время работы упал с семиметровой высоты.

«Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом СКР ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю коммерческой организации. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

Директор организации активно сотрудничал со следствием и дал самоизобличающие показания. По информации ведомства, 26-летний монтажник упал с семиметровой высоты, выполняя работы на высоковольтной линии электропередач, находившейся под напряжением. В результате его притянуло к проводам из-за образовавшейся электрической дуги, он не удержался и при падении получил тяжелые травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном на месторождении в Тазовском районе погиб рабочий, из-за нарушений правил безопасности при ведении работ. За смерть человека ответит крановщик: он допустил опрокидывание стрелы крана на кабину грузовика, в которой находился водитель коммерческой организации.

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Директор коммерческой фирмы, работающей на месторождении в Пуровском районе ЯНАО, отделался штрафом за травму рабочего. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, электромонтажник из-за отсутствия надлежащего контроля получил тяжкий вред здоровью, во время работы упал с семиметровой высоты. «Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом СКР ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю коммерческой организации. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении СКР ЯНАО. Директор организации активно сотрудничал со следствием и дал самоизобличающие показания. По информации ведомства, 26-летний монтажник упал с семиметровой высоты, выполняя работы на высоковольтной линии электропередач, находившейся под напряжением. В результате его притянуло к проводам из-за образовавшейся электрической дуги, он не удержался и при падении получил тяжелые травмы. Ранее URA.RU сообщало, что на одном на месторождении в Тазовском районе погиб рабочий, из-за нарушений правил безопасности при ведении работ. За смерть человека ответит крановщик: он допустил опрокидывание стрелы крана на кабину грузовика, в которой находился водитель коммерческой организации.
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