В такси у тюменца украли деньги на покупку автомобиля

14 февраля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Тюменец забыл крупную сумму в такси, откуда ее и украли (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почти 600 тысяч рублей, собранные на покупку автомобиля, оставил в такси житель Тюмени, после чего из машины их украл следующий пассажир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «3 декабря 2021 года тюменец на такси отправился за покупкой нового автомобиля. Приготовленные для этого 590 тысяч рублей он по невнимательности оставил на заднем сидении. Следующим пассажиром оказался безработный иностранец, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина нашел деньги и забрал их», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Вскоре полиция задержала вора. Он во всем признался, и пояснил, что крупную сумму потратил буквально за несколько дней, на покупки и развлечения. В отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, сейчас он находится под арестом. Родственники обвиняемого возместили потерпевшему часть ущерба, выплатив 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в тюменских селах произошла серия краж из автомобилей. Преступник попал на запись камеры видеонаблюдения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Почти 600 тысяч рублей, собранные на покупку автомобиля, оставил в такси житель Тюмени, после чего из машины их украл следующий пассажир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «3 декабря 2021 года тюменец на такси отправился за покупкой нового автомобиля. Приготовленные для этого 590 тысяч рублей он по невнимательности оставил на заднем сидении. Следующим пассажиром оказался безработный иностранец, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина нашел деньги и забрал их», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Вскоре полиция задержала вора. Он во всем признался, и пояснил, что крупную сумму потратил буквально за несколько дней, на покупки и развлечения. В отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, сейчас он находится под арестом. Родственники обвиняемого возместили потерпевшему часть ущерба, выплатив 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в тюменских селах произошла серия краж из автомобилей. Преступник попал на запись камеры видеонаблюдения.