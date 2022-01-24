Преступник разбивал стекла и похищал из машин ценные вещи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В трех селах Тюменской области произошла серия краж из автомобилей: преступник разбивал окна и похищал ценные вещи. Об этом в социальных сетях сообщают жители Тюменского района. Полиция уже возбудила уголовное дело.

«Уважаемые жители поселков и сел Московского тракта! Ночью была совершена серия грабежей из припаркованных у домов автомобилей. Разбивали окна в машинах и забирали личные вещи! Случаи зарегистрированы в селах Перевалово, Зубарево и Гусево. Будьте бдительны», — такой пост появился в группе «Столичный | Тюменский район» в социальнйо сети «ВКонтакте».

Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Как отметили в ведомстве, в ночь с 23 на 24 января преступник бил стекла и забирал из салонов машин сумки и другие ценные вещи. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

«Проводятся мероприятия по розыску лица, совершившего данные преступления. Граждан, обладающих любой информацией, просим обратиться в полицию», — добавили в пресс-службе.

Действия злоумышленника попали на камеру наружного наблюдения, установленную у одного из частных домов. На записи видно, как из подъехавшего автомобиля выходит мужчина, подходит к припаркованным машинам и с фонариком осматривает салон.

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