Виктор Елизаров был главврачом Юргамышской ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший главврач Юргамышской центральной районной больницы (Курганская область) Виктор Елизаров умер 14 февраля. Данная информация размещена на сайте областного департамента здравоохранения.

«14 февраля 2022 года на 76 году ушел из жизни Елизаров Виктор Васильевич, бывший главный врач Юргамышской центральной районной больницы. Департамент здравоохранения Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Андреевича. Скорбим», — указано в сообщении.

Елизаров учился в Пермском медицинском институте на лечебном факультете. После этого он четыре года работал в Кудымкарской районной больнице Пермской области. С 1976 года он устроился на работу в Юргамышскую райбольницу, а в 1985 году стал ее главврачом. В 2008 году он ушел на пенсию, после чего еще десять лет преподавал в медколледже. Елизаров был награжден значком «Отличник здравоохранения», медалью Николая Пирогова и благодарностями администрации больницы. Прощание с ним состоится 15 февраля в Юргамыше по адресу: ул. 60 лет СССР, 40.

Виктор Елизаров переехал в Курганскую область в 1976 году Фото: сайт департамента здравоохранения Курганской области